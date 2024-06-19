В целом сроком готовности законопроекта является октябрь 2024 года. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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Когда будет законопроект о демобилизации
Роман Костенко объяснил, что сейчас количество мобилизованных превышает ожидания. Поэтому, Генеральный штаб доволен темпами мобилизации в Украине и надеется, что эта тенденция будет сохраняться.
Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации – ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации,
– рассказал чиновник.
По его словам, соответствующий законопроект должен быть готовым примерно до октября 2024 года. Впрочем, такие сроки могут быть реальными тоже при условии сохранения темпов мобилизации.
Ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко отмечал, что соответствующий законопроект может появиться в течение следующего, 2025 года. По его словам, вопросы ротации и демобилизации будут решены отдельным законопроектом, который представит Кабмин по требованию парламента.
Он отметил, что это прописано и в законе о мобилизации, и в отдельном постановлении. Впрочем, нигде не определены сроки выполнения требования и нет четких юридических оснований.