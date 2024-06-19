В целом сроком готовности законопроекта является октябрь 2024 года. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Смотрите также В Украине изменились правила рекрутинга в армию: что обновили

Когда будет законопроект о демобилизации

Роман Костенко объяснил, что сейчас количество мобилизованных превышает ожидания. Поэтому, Генеральный штаб доволен темпами мобилизации в Украине и надеется, что эта тенденция будет сохраняться.

Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации – ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации,

– рассказал чиновник.

По его словам, соответствующий законопроект должен быть готовым примерно до октября 2024 года. Впрочем, такие сроки могут быть реальными тоже при условии сохранения темпов мобилизации.

Важно. В новом законопроекте должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко отмечал, что соответствующий законопроект может появиться в течение следующего, 2025 года. По его словам, вопросы ротации и демобилизации будут решены отдельным законопроектом, который представит Кабмин по требованию парламента.

Он отметил, что это прописано и в законе о мобилизации, и в отдельном постановлении. Впрочем, нигде не определены сроки выполнения требования и нет четких юридических оснований.