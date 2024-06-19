Загалом терміном готовності законопроєкту є жовтень 2024 року. Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Коли буде законопроєкт про демобілізацію

Роман Костенко пояснив, що наразі кількість мобілізованих перевищує очікування. Тому, Генеральний штаб задоволений темпами мобілізації в Україні та сподівається, що ця тенденція зберігатиметься.

Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації – ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати та вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію,

– розповів посадовець.

За його словами, відповідний законопроєкт має бути готовим приблизно до жовтня 2024 року. Втім, такі терміни можуть бути реальними теж за умови збереження темпів мобілізації.

Важливо. У новому законопроєкті мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко зазначав, що відповідний законопроєкт може з'явитись протягом наступного, 2025 року. За його словами, питання ротації та демобілізації будуть вирішені окремим законопроєктом, який представить Кабмін на вимогу парламенту.

Він зауважив, що це прописано і в законі про мобілізацію, і в окремій постанові. Втім, ніде не визначено термінів виконання вимоги і нема чітких юридичних підстав.