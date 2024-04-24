За словами Сергія Демченка, законопроєкт може з'явитись протягом наступного, 2025 року. Також він в ефірі "Новини.LIVE" розповів, від чого буде залежати та скільки часу може зайняти його розробка.

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Терміни не визначені, але існує певна вимога до уряду

За словами Демченка, питання ротації та демобілізації будуть вирішені окремим законопроєктом, який представить Кабмін на вимогу парламенту. Це прописано і в законі про мобілізацію, і в окремій постанові. Втім, ніде не визначено термінів виконання вимоги і нема чітких юридичних підстав.

Єдина юридична підстава, на яку я звернув би увагу – це те, що в 2025 році уряд має відзвітувати про виконання цієї вимоги. А 2025 рік – це не обов'язково 1 січня. Тобто відповідний законопроєкт, виходячи з вимог парламенту, законопроєкт може з'явитися протягом 2025 року, а не протягом найближчих восьми місяців,

– говорить Сергій Демченко.

Від чого залежить тривалість розробки законопроєкту

Нардеп говорить, що термін підготовки законопроєкту про демобілізацію та ротації може розтягнутись у часі і залежить від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, адже саме він сприяв тому, щоб це питання виключили з закону про мобілізацію. Напевно, Сирський і буде вирішувати, коли законопроєкт про демобілізацію з'явиться в залі Парламенту.

Що наразі відомо про можливу демобілізацію військових