За словами Сергія Демченка, законопроєкт може з'явитись протягом наступного, 2025 року. Також він в ефірі "Новини.LIVE" розповів, від чого буде залежати та скільки часу може зайняти його розробка.
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Терміни не визначені, але існує певна вимога до уряду
За словами Демченка, питання ротації та демобілізації будуть вирішені окремим законопроєктом, який представить Кабмін на вимогу парламенту. Це прописано і в законі про мобілізацію, і в окремій постанові. Втім, ніде не визначено термінів виконання вимоги і нема чітких юридичних підстав.
Єдина юридична підстава, на яку я звернув би увагу – це те, що в 2025 році уряд має відзвітувати про виконання цієї вимоги. А 2025 рік – це не обов'язково 1 січня. Тобто відповідний законопроєкт, виходячи з вимог парламенту, законопроєкт може з'явитися протягом 2025 року, а не протягом найближчих восьми місяців,
– говорить Сергій Демченко.
Від чого залежить тривалість розробки законопроєкту
Нардеп говорить, що термін підготовки законопроєкту про демобілізацію та ротації може розтягнутись у часі і залежить від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, адже саме він сприяв тому, щоб це питання виключили з закону про мобілізацію. Напевно, Сирський і буде вирішувати, коли законопроєкт про демобілізацію з'явиться в залі Парламенту.
Що наразі відомо про можливу демобілізацію військових
- Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що демобілізація – чутлива тема, яка зараз на устах у багатьох. Провести її нелегко, однак проблема не лише в цьому. Насамперед мають врегулювати питання з мобілізацією.
- Також чому демобілізація зараз не на часі пояснив 24 Каналу військовий Родіон Кудряшов. За його словами, багато хто і досі перебуває в полоні ілюзій. А на війні, як відомо, немає нічого гіршого, аніж ілюзії.
- Крім того, раніше стало відомо, що законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців уже розробляється і його можуть внести у парламент найближчими місяцями. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу.
- Закон про мобілізацію запрацює вже з 18 травня, через місяць після публікації в офіційному парламентському виданні "Голос України".