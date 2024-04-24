По словам Сергея Демченко, законопроект может появиться в течение следующего, 2025 года. Также он в эфире “Новини.LIVE” рассказал, от чего будет зависеть и сколько времени может занять его разработка.

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Сроки не определены, но существует определенное требование к правительству

По словам Демченко, вопросы ротации и демобилизации будут решены отдельным законопроектом, который представит Кабмин по требованию парламента. Это прописано и в законе о мобилизации, и в отдельном постановлении. Впрочем, нигде не определены сроки выполнения требования и нет четких юридических оснований.

Единственное юридическое основание, на которое я обратил бы внимание – это то, что в 2025 году правительство должно отчитаться о выполнении этого требования. А 2025 год – это не обязательно 1 января. То есть соответствующий законопроект, исходя из требований парламента, законопроект может появиться в течение 2025 года, а не в течение ближайших восьми месяцев,

– говорит Сергей Демченко.

От чего зависит продолжительность разработки законопроекта

Нардеп говорит, что срок подготовки законопроекта о демобилизации и ротации может растянуться во времени и зависит от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ведь именно он способствовал тому, чтобы этот вопрос исключили из закона о мобилизации. Наверное, Сырский и будет решать, когда законопроект о демобилизации появится в зале парламента.

Что сейчас известно о возможной демобилизации военных