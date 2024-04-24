По словам Сергея Демченко, законопроект может появиться в течение следующего, 2025 года. Также он в эфире “Новини.LIVE” рассказал, от чего будет зависеть и сколько времени может занять его разработка.
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Сроки не определены, но существует определенное требование к правительству
По словам Демченко, вопросы ротации и демобилизации будут решены отдельным законопроектом, который представит Кабмин по требованию парламента. Это прописано и в законе о мобилизации, и в отдельном постановлении. Впрочем, нигде не определены сроки выполнения требования и нет четких юридических оснований.
Единственное юридическое основание, на которое я обратил бы внимание – это то, что в 2025 году правительство должно отчитаться о выполнении этого требования. А 2025 год – это не обязательно 1 января. То есть соответствующий законопроект, исходя из требований парламента, законопроект может появиться в течение 2025 года, а не в течение ближайших восьми месяцев,
– говорит Сергей Демченко.
От чего зависит продолжительность разработки законопроекта
Нардеп говорит, что срок подготовки законопроекта о демобилизации и ротации может растянуться во времени и зависит от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ведь именно он способствовал тому, чтобы этот вопрос исключили из закона о мобилизации. Наверное, Сырский и будет решать, когда законопроект о демобилизации появится в зале парламента.
Что сейчас известно о возможной демобилизации военных
- Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что демобилизация – чувствительная тема, которая сейчас на устах у многих. Провести ее нелегко, однако проблема не только в этом. Прежде всего должны урегулировать вопрос с мобилизацией.
- Также почему демобилизация сейчас не ко времени объяснил 24 Каналу военный Родион Кудряшов. По его словам, многие до сих пор находятся в плену иллюзий. А на войне, как известно, нет ничего хуже, чем иллюзии.
- Кроме того, ранее стало известно, что законопроект о демобилизации военнослужащих уже разрабатывается и его могут внести в парламент в ближайшие месяцы. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба.
- Закон о мобилизации заработает уже с 18 мая, через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины".