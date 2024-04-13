Сначала – закон о мобилизации

Как раз сегодня мы с побратимами, ветеранами и волонтерами обсуждали тему демобилизации. Все согласились с тем, что проблема есть. И хорошо, что наша власть наконец ее признала. Но с учетом военной ситуации мы пришли к общему мнению, что отложить этот вопрос было правильным решением. Попробую сейчас изложить наше видение ситуации. Надеюсь, мне удастся развеять сомнения в правильности такого шага даже у тех, кто далек от военного дела.

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Итак, опция первая – власть слишком долго шла к осознанию необходимости принятия закона о мобилизации. Это важнейший закон, который должен был быть принят еще в первые 3 – 4 месяца войны, но прошло 3 года.

Вдумайтесь только – 3 года парламент страны, которая находится в состоянии войны, не смог обсудить и принять важнейший закон. Еще несколько месяцев каждая политическая сила затягивала время многочисленными поправками, стараясь как можно дольше не одобрять непопулярные решения. Только когда стало понятно, что истощенные бригады могут не выдержать весенне-летний натиск врага, парламент "любезно" согласился проголосовать закон о мобилизации.

На самом деле истина заключается в том, что если бы этот закон заработал раньше, то мы бы уже имели необходимые отпуска, ротации и демобилизацию.

Опция вторая – без мобилизации нельзя говорить о демобилизации. Демобилизовать опытных военных без учета военный реалий – это абсурд. Это невероятно опасно для страны. Но обсуждать демобилизацию, не понимая потребностей армии, – это абсурд в квадрате.

Сейчас в новом законе изменились параметры и подходы к проведению мобилизации. Отныне мобилизация будет происходить не с 27, а с 25 лет. Пересматриваются критерии отсрочки от военной службы. В ряды ВСУ будут призваны несколько десятков тысяч "ограниченно годных". То есть я веду к тому, что все надо считать.

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Прежде чем планировать демобилизацию, надо видеть аргументы и цифры, понимать состояние наших резервов. Разобраться, какой у нас план мобилизации, как он выполняется и позволяет ли он проводить демобилизацию. Конечно, многое составляет военную тайну, но парламент и военные за закрытыми дверями должны эту дискуссию провести. Только после этого можно говорить о каких-то конкретных сроках и параметрах демобилизации.

То же касается и решения главкома Александра Сырского отложить ротацию наших подразделений с переднего края в тыловые зоны. Здесь такая же логика. Пока нет понимания, с какой скоростью будут пополняться наши резервы, этот вопрос не ко времени.

Демобилизация не может быть одинаковой для всех

Скажу так, чтобы любой гражданский осознал: на сегодня наши резервы не используются для накопления сил и привлечения их на том или ином направлении. Наши резервы сегодня используются исключительно как пожарные команды. В том числе и Третья ОШБр, где я имею честь служить. Мы помогаем в критических ситуациях, меняя истощенные бригады на линии фронта (в Авдеевке, в частности).

В таком формате, не имея стратегического резерва для будущих шагов, думать о ротации нецелесообразно. И я очень благодарен главкому Сырскому, который откровенно об этом говорит и берет на себя ответственность за непопулярные решения.

Опция третья – сроки и параметры демобилизации не могут быть одинаковыми (формальными) для всех. На самом деле разработка закона о демобилизации гораздо более сложное дело, чем кажется на первый взгляд. Ведь парламентарии совместно с военными должны определить условия, приоритетность, порядок и еще много других составляющих демобилизации. Здесь каждая норма, каждый срок должны быть выверены и обоснованы.

Да, это займет определенное время. Но здесь работает старая поговорка: лучше семь раз отмерить, чем в спешке принять какое-то неудачное решение. Я предлагаю закрепить право военнослужащих уволиться после 36 месяцев службы или после 18 месяцев выполнения боевых распоряжений на переднем крае. Условия увольнения солдат и офицеров должны отличаться друг от друга. Ну и в целом должна быть учтена ситуация на фронте перед тем, как проводить демобилизацию.

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В общем я должен сказать: мы, военные, хорошо понимаем, что война надолго. Она не завершится через 2 – 3 недели, как нам говорили. А может, не завершится и через 2 – 3 года. Поэтому надо это воспринимать спокойно и планировать жизнь с учетом этого. Не ныть и не жаловаться. Поэтому очень хорошо, что в законе о мобилизации остались действующие основания для увольнения со службы (в связи с инвалидностью, семейными обстоятельствами и т.д.). Кроме того, появилось новое основание по демобилизации освобожденных из плена (с их согласия). Поэтому, как и раньше, немало ребят наконец смогут вернуться к своим семьям.

Напоследок скажу следующее. Да, сегодня ситуация сложная, но мы видели и хуже. Мы не пошли в 2014-м, в феврале 2022-го, тем более не пойдем сейчас, потому что здесь наша земля. Мы будем сражаться. Но никогда не сдадимся.