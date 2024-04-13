Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, демобилизация без мобилизации – невозможна. Однако сейчас в Украине с этим есть проблемы.

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Какая есть проблема с демобилизацией

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла обновленный законопроект о мобилизации. Накануне выяснилось, что оттуда исключили пункт о демобилизации. В Министерстве обороны заговорили о том, что мобилизация – это процесс, который свидетельствует о переходе к мирному времени.

В то же время депутаты обязались в течение следующих 8 месяцев зарегистрировать отдельный законопроект, который будет касаться исключительно демобилизации.

Мобилизация и демобилизация – это процессы, которые идут рядом, они зависят друг от друга. То есть если мы демобилизуем 10 тысяч человек, то должны мобилизовать 10 тысяч человек, иначе мы "обнажим армию" и некому будет воевать. Но сейчас у нас проблемы с мобилизацией,

– объяснил Денис Попович.

Безусловно, для военных, которые воюют еще с начала полномасштабного вторжения, демобилизация – это очень важный вопрос. Без каких-либо сомнений, бойцы заслужили на отдых и ожидают того, чтобы их кто-то заменил. Впрочем, из-за проблем с мобилизацией это довольно сложно сделать.

"Проблемы с мобилизацией возникают из-за проблем с мотивацией общества. Война продолжается, и, на мой взгляд, нужно проводить широкую информационную кампанию, чтобы в обществе понимали, что надо менять тех людей, которые сейчас "на передке". Поэтому возникает некий заколдованный круг, и его невозможно решить через принятие законопроектов", – отметил Попович.

По мнению военного обозревателя, законопроект лишь устанавливает "правила игры", но не способен повысить мотивацию людей. С другой стороны, если в течение восьми месяцев народные избранники разработают законопроект о демобилизации военных, необходимо довольно быстро готовить людей, которые смогут заменить демобилизованных.

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