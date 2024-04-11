Из инициативы изъяли пункты, которые касаются демобилизации военнослужащих после 36 месяцев. Об этом рассказала 24 Каналу народный депутат Евгения Кравчук, отметив, что большие волны демобилизации могли начаться в марте – апреле следующего 2025 года, а это очень большое количество личного состава.

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"Причина неприятная, но реалистичная. Никто во время войны армию распустить не может", – сказала она.

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Народный депутат объяснила, если бы норму о демобилизации принять, то на фронте были бы гарантированы прорывы. Верховная Рада работает над законопроектом о ротации, чтобы бойцы имели возможность отдыхать и делали это планово. Также она подчеркнула, что после проведенного аудита Главнокомандующим с ротациями стало лучше.

Собственно, задача по увеличению рекрутинга или мобилизации нужно, чтобы бойцы, которые долго на фронте, могли вернуться в тыл, в какой-то другой регион для отдыха или каких-то учений. Но главное, чтобы они могли отдыхать, а не постоянно быть на фронте. Это уже началось, но мы также решили, что этот процесс ротации должен быть нормирован в отдельном законопроекте,

– отметила Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты со временем вернутся к вопросу демобилизации, но это зависит от общей ситуации на поле боя.

Кравчук добавила, что в России сейчас очередной призыв, они будут значительно наращивать свои человеческие ресурсы и пытаться штурмовать.

Военное командование (Украины – 24 Канал) должно понимать, что они будут иметь достаточное количество бойцов, чтобы сдержать эти штурмы,

– отметила Евгения Кравчук.

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