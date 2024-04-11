З ініціативи вилучили пункти, які стосуються демобілізації військовослужбовців після 36 місяців. Про це розповіла 24 Каналу народна депутатка Євгенія Кравчук, зауваживши, що великі хвилі демобілізації могли розпочатися в березні – квітні наступного 2025 року, а це дуже велика кількість особового складу.

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"Причина неприємна, але реалістична. Ніхто під час війни армію розпустити не може", – сказала вона.

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Народна депутатка пояснила, якби норму про демобілізацію ухвалити, то на фронті були б гарантовані прориви. Верховна Рада працює над законопроєктом про ротації, щоб бійці мали можливість відпочивати й робили це планово. Також вона підкреслила, що після проведеного аудиту Головнокомандувачем з ротаціями стало краще.

Власне, завдання щодо збільшення рекрутингу чи мобілізації потрібно, щоб бійці, які довго на фронті, могли повернутися в тил, в якийсь інший регіон для відпочинку або якихось навчань. Але головне, щоб вони могли відпочивати, а не постійно бути на фронті. Це вже почалося, але ми також вирішили, що цей процес ротації має бути унормовано в окремому законопроєкті,

– зауважила Євгенія Кравчук.

За її словами, депутати з часом повернуться до питання демобілізації, але це залежить від загальної ситуації на полі бою.

Кравчук додала, що в Росії зараз черговий призов, вони будуть значно нарощувати свої людські ресурси та намагатимуться штурмувати.

Військове командування (України – 24 Канал) має розуміти, що вони матимуть достатню кількість бійців, щоб стримати ці штурми,

– наголосила Євгенія Кравчук.

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