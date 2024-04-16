Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що демобілізація військових можлива лише за умов заміни військових підготовленими мобілізованими. Також він додав, що якби військове командування не взяло на себе відповідальність за ротацію та демобілізацію, то прийняття закону відклали б ще на дуже довгий час.

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Умови для демобілізації

За словами Тимочка, питання демобілізації буде ефективним в той момент, коли буде проведене доукомплектування військових частин та підрозділів, відбудеться навчання мобілізованих та резервістів, які зможуть замінити військових та поповнити лави ЗСУ для того, щоб досвідчених військових замінили навчені.

Класичні демобілізації відбуваються у двох випадках: після перемоги або поразки. Право для мобілізації окремим категоріям військовослужбовців згідно з вислугами, їхнім соціальним статусом, медичними показниками та іншими моментами, які можна прописати, аби мобілізація відбулась поетапно – буде,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також він заявив, що демобілізації сотні тисяч військових в один момент не буде. Це обвалить обороноздатність ЗСУ.

Відповідальність взяла армія

Закон про мобілізацію, за словами Тимочка, розглядали довго через політичні інтереси, які усі політичні партії парламенту ставили вище, ніж посилення обороноздатності країни. Щодо заяв окремих депутатів, наприклад, як Мар'яна Безугла, яка заявила, що закону про демобілізацію не буде, вони заявляють те, що хочуть.

Це спосіб привернути увагу або перевірка суспільства на окремо взяті наболілі питання,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко розповів, що командування взяло на себе відповідальність в плані ротації, демобілізації, а не спиралось на політичні дії. Якби це сталось, то це питання знову б затягнулось на довгий час і закон мав би політичний характер, а не такий, якого вимагають статути, нормативні документи, які регламентують життєдіяльність забезпечення ЗСУ.

Шкода, що політики й далі не можуть прийняти вольове рішення та вийти зі своєї політичної парадигми для того, щоб ефективно працювати на обороноздатність. Дуже легко пропонувати популістичні пропозиції, але реальність в нашій країні абсолютно інша. Хто, як не армія це знає та розуміє,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він також додав, що теж хотів би бути демобілізованим, як і сотні його побратимів, але розуміють, що у випадку, якщо не прийде заміна, є великі шанси, що вони будуть мобілізовані, але вже в російську армію.

Треба усвідомлювати ті ризики, перед якими може опинитися суспільство, якщо будуть намагання просто сподобатись політикам чи окремим категоріям громадян,

– прокоментував Тимочко.

Закон про мобілізацію: коротко