Застрелили через позицію: у поліції підозрюють, що вбивство Ганула замовили спецслужби Росії

Поліція розслідує вбивство активіста Дем'яна Ганула, що сталося 14 березня в Одесі. Правоохоронці не виключають, що вбивця діяв за наказом російських спецслужб. Підозрюваний вистрілив по активісту двічі, перший постріл був прямо в голову, після іншого Дем'ян Ганул загинув.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву голова Національної поліції Івана Вигівського, якого цитує Укрінформ.

До теми Біографія Дем'яна Ганула: що відомо про активіста, якого застрелили в Одесі

Що в поліції кажуть про вбивство активіста в Одесі

Чоловіка, який вбив активіста Дем’яна Ганула в Одесі, вже затримала поліція. Слідство триває, але поліція вже має перші підозри щодо мотивів злочину. На думку правоохоронців, затриманий міг діяти на замовлення.

Дем'ян Ганул мав таку громадянську позицію, що не виключаємо, що злочин скоєно на замовлення російських спецслужб. Всі мотиви будуть встановлені згодом,

– зазначив Іван Вигівський.

Підозрюваний у вбивстві 31-річного активіста – це військовий, який вчинив дезертирство. Спочатку він втік з місця злочину, але через кілька годин його затримали.

Правоохоронці кваліфікували подію в центрі Одеси як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Очільник МВС Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Дем'яна Ганула під особистий контроль.

Чому росіяни могли вбити Дем'яна Ганула

Влітку 2024 року в Москві Дем'яна Ганула заочно заарештували за кількома статтями за його позицію. Тоді ж у мережу злили особисту інформацію про активіста та його рідних. Росіяни вже минулого року погрожували активісту та закликали людей напасти на нього за винагороду.

Дем'ян Ганул знав про це, звертався до СБУ та просив державу надати йому охорону.

Зазначимо, що діяльність активіста Ганула була спрямована проти проросійських сил. Він неодноразово зазнавав нападів, його автомобіль підпалювали, проти нього застосовували зброю. Останній напад в Одесі, ймовірно, теж був пов'язаний з його антиросійськими поглядами.