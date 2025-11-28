Чому саме Дрісколл замінить Келлога: американістка розкрила справжню причину
- Міністр армії США Ден Дрісколл вліз в переговорних процес України і Росії. Ймовірно, він замінить Кіта Келлога.
- Політологиня пояснила, чому Трамп робить ставку на Дрісколла.
Міністр армії США Ден Дрісколл фактично вліз у переговорний процес між Україною та Росією. Вже вважають, що він замінить спецпредставника Трампа Кіта Келлога.
Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що фактично саме Келлог зараз мав би бути в центрі так званих "мирних переговорів". Але його фактично не видно. Він дає коментарі, але нічого особливо там не лунає.
Чому Трамп обрав Дрісколла?
Як наголосила Філіпенко, судячи з усього, Келлог побачив, куди рухається цей процес. Він зрозумів, що Трамп шукає зовсім іншу людину. Президенту США потрібен той, хто буде виконувати накази.
Свого часу Трамп призначив Дрісколла виконувача обов'язків директора Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин. Це – досить дивний хід, адже навіщо міністра назначати саме на таку посаду. Але, ймовірно, це просто стиль Трампа. Йому подобається Дрісколл.
Він вважає Дрісколла талановитим адміністратором, який виконує завдання. Трамп хотів бачити на посту спецпредставника в Україну не такого як Келлог, який розбирається в міжнародній політиці; має свій погляд на речі; добре знає, що таке війна в Україні та хто такий Путін. Дрісколл – не та людина, яка за цим стежила. Він виконує накази,
– сказала Філіппенко.
Що відомо про Дрісколла?
- Ден Дрісколл тепер є новим посередником між Україною та Росією. Він приїжджав до Києва та зустрічався із росіянами в Абу-Дабі.
- ЗМІ повідомляли, що Дрісколл нібито змушував Україну підписати так званий "мирний план" на 28 пунктів. Згодом вдалося його доопрацювати.
- Також у виданні New York Post писали, що Дрісколл подобається Москві значно більше, ніж Келлог. Вони називають його "розсудливим".