9 та 10 серпня 2025 року Львів, як Молодіжна столиця Європи, долучився до святкувань з нагоди Дня молоді. Участь в активностях взяли більш як 10 тисяч людей.

У межах року Молодіжної столиці Європи 2025 у Львові відбувся масштабний фестиваль, що об’єднав мистецтво, спільноту й культуру. На два дні гай перетворився на живу мапу ідей, голосів і досвідів, передає 24 Канал.

Як пройшов перший день святкування?

Перший день стартував з відкриття УкрМолФорум 2025, за участі представників державної влади, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів.

Після цього у місті вчетверте вручили нагороду "СМІЛИВІ" – відзнаку для молоді, яка змінює країну та себе на краще. Отримали її 15 переможців: 5 військових, 5 ветеранів та 5 волонтерів. Цього року статуетка вперше отримала нову форму – замість скла її виготовили з бетону, як символ сили, опору і нескорення.

Після цього у Шевченківському гаю від ранку до вечора перепліталася музика, література, діалоги, майстер-класи та ярмарки.

Гості мали змогу побувати на алеї ретроспективи, взяти участь у спіфрендингу з владою, станцюівати бойківські та гуцульські танці зі спільнотою "Дриґ", знайомитися з десятками молодіжних організацій, випробовувати стрільбу з лука та пройти смугу перешкод у кріслі колісному на локації UNBROKEN.

Не обійшлося і без музичної програми – гостей розважали різними жанрами: від камерної атмосфери Porichka та джазової сцени – до The Unsleeping і вибухової енергії ТНМК.

Між подіями гості мали змогу відвідати ярмарок локальних брендів, де були представлені одяг, книги, їжа, кава. Кожна покупка конвертувалася у донат. Метою збору є 1 мільйон гривень, з яких уже вдалося зібрати 428 тисяч.

Вчора в Шевченківському гаю я бачив, як молоді люди танцюють Дриґ. Майже всі – дівчата. Хлопців дуже мало, а ті, що є, здебільшого неповнолітні. Бо сьогодні святкувати можуть не всі. Хтось на фронті. Хтось віддав життя. Але є ті, хто через вік чи інші причини не є військовозобов’язаними. Вони залишаються тут і творять цю країну на своєму місці також,

– ділиться мер Львова Андрій Садовий.

Як пройшов другий день святкування?

Другий день розпочався у Митрополичих садах – Першою молодіжною літургією просто неба.

Пізніше у центрі Львова відкрили скульптуру Молодіжної столиці "Ті, хто несуть сонце-іскру", створену відомим українським митцем Сергієм Майдуковим. Фігура символізує покоління молоді – живої, рухливої, наповненої світлом і прагненням змінювати світ. Артоб’єкт залишиться у місті як нагадування про роль молодого покоління в його житті.

Ввечері на стадіоні "Сокіл" пройшов молодіжний товариський матч між львівською молоддю та учасниками УкрМолФоруму 2025 з Києва.

О 23:09 зі Львова до Києва вирушив "Молодіжний експрес" – спеціальний потяг, що став символічною крапкою святкування у Львові.

УкрМолФорум 2025 у Львові став яскравим прикладом того, як місто може бути не лише майданчиком для ідей, а й середовищем, що надихає до реальних змін. Символічно, що саме тут молодь напрацьовує рекомендації для держави щодо покращення умов для них у різних сферах життя,

– каже Олександр Санченко.

Як Львів став молодіжною столицею?

У 2018 році Львів отримав статус Молодіжної столиці України, що призвело до розвитку молодіжної інфраструктури. У місті відкрили молодіжні центри, створили мережу ТВОРИ!, провели всеукраїнські фестивалі та конференції, зокрема "Молодвіж" та "Дизаріум".



Невдовзі Львів подав заявку на титул Молодіжної столиці Європи та здобув перемогу в конкурсі 2022 року. Це відкриває перед містом нові можливості – міжнародне визнання, розширення партнерств та активну участь молоді у розвитку міського життя.