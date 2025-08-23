У суботу, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора. Захисники підняли синьо-жовті стяги на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на батальйон безпілотних систем RUGBY TEAM 129-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Бійці показали відповідні кадри.

Як українські прапори підняли на Курщині?

До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "привітали" етнічні землі Слобожанщини. Стяг підняли над населеними пунктами Курської області – Горналь і Гуєво.

Нині вони майорять над Горналью та Гуєво – як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам'ятає та повертає своє. Працюємо далі!

– написали захисники.

Над Курщиною замайорів український стяг: дивіться відео

До слова: дата святкування пов'язана з подіями 1991 року, коли напередодні проголошення незалежності до сесійної зали Верховної Ради урочисто внесли синьо-жовтий стяг.

