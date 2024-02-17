"Ніхто їх не планує питати": у Мін'юсті вимагають мобілізації засуджених
Новий законопроєкт про мобілізацію, за який уже проголосували в першому читанні, наразі передбачає можливість залучення до лав ЗСУ засуджених. Однак така ініціатива є прийнятною "лише за власним бажанням". У Міністерстві юстиції вже пропонують більш "радикальні кроки".
Захист країни – це не право, а обов’язок. Про це в етері телемарафону розповів глава відомства Денис Малюська.
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Ніхто не запитуватиме
Очільник Мін’юсту зауважив, що питання полягає не в тому, аби "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед поданої категорії осіб.
Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу,
– сказав Малюська.
Він також зазначив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання, не обов’язково строк у в’язниці, і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати рідну країну.
У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція та ми будемо просити депутатів підтримати це,
– додав посадовець.
За його словами, мовиться про десятки тисяч людей. Глава відомства "щиро не розуміє", чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись вчинив злочин, раптом цього робити не може.
Крім того, Малюська розповів, що відомство зараз займається напрацюваннями й в іншому питанні. Йдеться про тих, хто ув’язнений. Зокрема, у Міністерстві юстиції хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.
Чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від служби
- Заступник голови Нацполіції, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів, що наразі можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від призову.
- За його словами, те, чи зможуть таку особу мобілізувати до завершення терміну, повністю залежить від рішення, яке ухвалить суд.
- Цуцкірідзе зауважив, що отримання кримінального провадження замість повістки від ТЦК також не рятує від призову. Те, що особу можуть підозрювати в ухиленні, не є причиною, чому вона не може стати до лав ЗСУ. Натомість важливо те, чи не обмежена людина в пересуванні та чи був обраний запобіжний захід.