"Никто их не планирует спрашивать": в Минюсте требуют мобилизации осужденных

Новый законопроект о мобилизации, по которому уже было проголосовано в первом чтении, пока предусматривает возможность привлечения в ряды ВСУ осужденных. Однако такая инициатива является приемлемой "только по собственному желанию". В Министерстве юстиции уже предлагают более "радикальные шаги".

Защита страны это не право, а обязанность. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ведомства Денис Малюська.

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Никто не будет спрашивать

Глава Минюста отметил, что вопрос заключается не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди представленной категории лиц.

Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такая наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство,

– сказал Малюська.

Он также отметил, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание, не обязательно срок в тюрьме, и теперь находится или всегда находился на свободе, это не является поводом для того, чтобы не защищать родную страну.

В любом случае решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это,

– добавил чиновник.

По его словам, говорится о десятках тысяч людей. Глава ведомства "искренне не понимает", почему все обязаны защищать государство, и это почетный долг, а тот, кто когда-то совершил преступление, вдруг этого делать не может.

Кроме того, Малюська рассказал, что ведомство сейчас занимается наработками и в другом вопросе. Речь идет о тех, кто заключен. В частности, в Министерстве юстиции хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

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