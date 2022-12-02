Україна виганятиме росіян із Криму після деокупації: чи будуть винятки і як відреагували в Росії

Після деокупації Криму громадян Росії примусово видворятимуть за межі України, бо вони перебувають на території півострова незаконно.

Про це 24 каналу повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона наголосила, що таку позицію напрацювали експерти, спираючись на норми українського та міжнародного законодавств та досвід інших країн щодо повоєнного відновлення територій.

Важливо Що Україні робити зі звільненим Кримом: основні ризики та сценарії

Ташева відзначила, що росіяни перебувають у Криму незаконно, адже вони:,

не повідомляли про свій приїзд міграційні органи України,

не в'їжджали на територію Криму через контрольно-пропускні пункти "Колончак", "Чонгар" або "Чаплинка" материковою частиною України,

не отримували спеціального дозволу на проживання на тимчасово окупованій території.

На думку представниці президента України в Автономній Республіці Крим, такі громадяни Росії – це постійне джерело небезпеки для української держави.

Це, звісно, працівники силових структур Росії і військові, але більшість становлять звичайні російські громадяни,

– сказала Ташева.

За її даними, таких громадян Росії, які приїхали незаконно на територію тимчасово окупованого Криму, – від 500 до 800 тисяч осіб.

Кого не зачепить видворення

Як пояснила Таміла Ташева, якщо ці росіяни виїдуть за межі Криму, то потім у встановленому порядку зможуть звертатися до України щодо проживання на території півострова.

Ми визначатимемо певний перелік осіб, які мають право на таке проживання,

– відзначила Ташева.

Кілька із таких груп осіб вона назвала. Зокрема це:

росіяни, які мають змішані шлюби із кримчанами, одружилися на території Криму і в них народилися діти;

особи, які є родичами політв'язнів, зокрема дружини, які заїхали на територію Криму до 2014 року та перебували в процедурі отримання українського громадянства, однак так і не отримали посвідку на проживання;

російські адвокати, які працюють зі справами політв’язнів на території Криму.

Усі ці випадки та інші, за словами Таміли Ташевої, будуть розглядати та ухвалюватимуть конкретні рішення.

Нині ми опрацьовуємо першочергові кроки після деокупації Криму, розглядаємо всі реінтеграційні процеси,

– відзначила Ташева.

Зокрема розглядають низку питань, пов'язаних із майном, амністією, люстрацією, кадровим резервом, відновленням публічної влади на території півострова.

Реакція Росії

За даними Таміли Ташевої, за роки окупації у Криму було ухвалено понад мільйон судових рішень, 100 тисяч із них – щодо кримінальних правопорушень. Це також і незаконні рішення щодо політичних в’язнів.

Важливо Актуально Крим – це приз, – генерал Ходжес пояснив, чому росіянам доведеться залишити півострів до літа

Представниця президента України розповіла, що на її заяви з приводу видворення росіян у самій Росії реагують дуже болісно.

Якщо це так сильно зачіпає окупаційні адміністрації, що вони спускають всю свою ботоферму стосовно цих заяв, то це означає, що вони дуже хвилюються, – що настане момент зовсім скоро, коли їм потрібно буде їхати з території Криму,

– підсумувала Ташева.

Таміла Ташева про видворення росіян після деокупації Криму: дивіться відео

Ситуація у Криму: останні новини