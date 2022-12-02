Украина будет выгонять россиян из Крыма после деоккупации: будут ли исключения и как отреагировали в России

После деоккупации Крыма граждан России будут принудительно выдворять за пределы Украины, поскольку они находятся на территории полуострова незаконно.

Об этом 24 каналу сообщила представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Она подчеркнула, что такую позицию наработали эксперты, опираясь на нормы украинского и международного законодательств и опыт других стран по послевоенному восстановлению территорий.

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Ташева отметила, что россияне находятся в Крыму незаконно, ведь они:

не сообщали о своем приезде миграционные органы Украины,

не въезжали на территорию Крыма через контрольно-пропускные пункты "Колончак", "Чонгар" или "Чаплинка" материковой частью Украины,

не получали специального вида на жительство на временно оккупированной территории.

По мнению представительницы президента Украины в Автономной Республике Крым, такие граждане России – это постоянный источник опасности для украинского государства.

Это, конечно, работники силовых структур России и военные, но большинство составляют обычные российские граждане,

– сказала Ташева.

По ее данным, таких граждан России, приехавших незаконно на территорию временно оккупированного Крыма – от 500 до 800 тысяч человек.

Кого не коснется выдворение

Как пояснила Тамила Ташева, если эти россияне выедут за пределы Крыма, то в установленном порядке смогут обращаться в Украину о проживании на территории полуострова.

Мы будем определять перечень лиц, имеющих право на такое проживание,

– отметила Ташева.

Несколько таких групп лиц она назвала. В частности это:

россияне, имеющие смешанные браки с крымчанами, женились на территории Крыма и у них родились дети;

лица, являющиеся родственниками политзаключенных, в частности жены, которые въехали на территорию Крыма до 2014 года и находились в процедуре получения украинского гражданства, однако так и не получили вид на жительство;

российские адвокаты, работающие с делами политзаключенных на территории Крыма.

Все эти случаи и другие, по словам Тамилы Ташевой, будут рассматривать и принимать конкретные решения.

Сейчас мы прорабатываем первоочередные шаги после деоккупации Крыма, рассматриваем все реинтеграционные процессы,

– отметила Ташева.

В частности, рассматривают ряд вопросов, связанных с имуществом, амнистией, люстрацией, кадровым резервом, восстановлением публичной власти на территории полуострова.

Реакция России

По данным Тамилы Ташевой, за годы оккупации в Крыму было принято более миллиона судебных решений, 100 тысяч из них – в отношении уголовных правонарушений. Это также и незаконные решения по политическим заключенным.

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Представительница президента Украины рассказала, что на ее заявления по поводу выдворения россиян в самой России реагируют очень болезненно.

Если это так сильно затрагивает оккупационные администрации, что они спускают всю свою ботоферму по поводу этих заявлений, то это означает, что они очень волнуются, что настанет момент совсем скоро, когда им нужно будет ехать с территории Крыма.

– подытожила Ташева.

Тамила Ташева о выдворении россиян после деоккупации Крыма: смотрите видео

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