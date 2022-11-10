По мнению Климентия Федевича, освобождение Крыма непременно поставит вопрос о его территориальном устройстве, национальной политике и о том, кто там будет иметь власть. Об этом историк поделился своими мыслями на платформе IQ .

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Автор отмечает, что в настоящее время в этом вопросе существует определенная неопределенность и отсутствие в Украине четкой официальной позиции относительно того, что будет с Крымом после освобождения. Перелом в российско-украинской войне осенью 2022 года в пользу Украины сделал актуальной необходимость определиться с будущим украинского Крыма. Это необходимо и для украинских властей, и для украинцев на свободных территориях, и для граждан Украины, находящихся под оккупацией. А также для союзников Украины, которые снабжают оружием и поддерживают украинскую экономику.

Основные сценарии: плюсы и минусы

По состоянию на сегодняшний день украинские власти, скорее всего, планируют восстановить Автономную республику Крым в том виде, в каком они существовали до захвата Россией в феврале 2014 года. На подконтрольной Украине территории работает администрация АРК, нет никаких официальных заявлений по реформам управления и статусу полуострова.

Обратите внимание! Плюсом такого решения является наличие готового шаблона действий. Систему управления и инфраструктуру будет проще восстанавливать, чем создавать что-то новое. Проще будет интегрировать местное население, которое не уедет в Россию, а также возобновить отношения с Киевом местных бизнесменов и авторитетов.

Сохранение крымской республики в прежней форме позволит "отложить под сукно" требования крымских татар по национальному самоопределению. Новые украинские власти Крыма в этом случае быстро овладеют местными финансовыми потоками и "рынком" захвата "ничейной освобожденной" собственности после изгнания оккупантов и их пособников,

– убежден Климентий Федевич.

В то же время с новой властью в Симферополь придут договариваться и делиться "приобретенным имуществом" всевозможные "аксеновы" и другие оккупационные "шестерки". Они всегда смогут объяснить, что коллаборационизм был вынужденным и под дулом автомата. Золотой жилой (буквально, без кавычек) на годы вперед станут заключенные за годы оккупации договоры с крымской недвижимостью, формальные и неформальные лицензии на бизнес, местные монополии, "крышевание", оформление наследия, разрешения на строительство, отводы земель, все новые постройки, изменения в планировании и т.п.

В чем опасность Автор предостерегает: такая выгодная перспектива для украинского политикума и в целом для государства Украина в ее нынешней форме содержит неотвратимый риск – национальную революцию крымских татар и логику национальной революции. Если просто попытаться восстановить статус-кво до февраля 2014 года простыми административными решениями, Крым с большой долей вероятности после освобождения станет татарским.



Наивно рассчитывать, что в момент освобождения Крыма крымскотатарские патриоты не воспользуются шансом и не провозгласят крымскотатарскую автономную государственность – и сами не назначат себя украинскими властями от Джанкоя до Керчи. Падение режимов и окончание оккупации всегда самое удобное время для национально-освободительного восстания. Не следует думать, что крымскотатарские активисты и национальные лидеры этого не понимают.

Когда украинская армия войдет в крымские города, там рядом с флагами Украины будут развеваться голубые знамена с "трезубом" Гиреев. Украинской армии будет помогать крымскотатарское ополчение, которое сохранит оружие и после освобождения Крыма – часть полиции или подразделения Национальной гвардии Украины. В освобожденных городах будет создана государственная администрация из крымских татар, оккупационная администрация сбежит, а лидеры крымских татар будут единственной реальной и сплоченной местной силой, которая сможет заполнить вакуум власти.

Крымские татары – самые сильные реальные союзники Украины на полуострове. В союзе с крымскими татарами Украина быстрее установит свою власть и подавит сопротивление оккупационных войск и их сторонников. Даже без желания Киева в Крыму будет проведена люстрация гражданских властей и полиции – они будут сформированы из враждебно настроенных против России крымских татар.



Также быстрее пройдет депортация 1 – 2 миллионов расселенных на полуострове оккупантов и их активных местных пособников. Ведь одно дело – противостоять Киеву и заявлять, что "мы здесь местные", а другое – когда Киеву и местным татарам. С помощью крымскотатарского бизнеса скорее восстановятся сельское хозяйство и курортный бизнес. Надежная безопасность в Крыму при союзе Киева и Бахчисарая позволит бизнесу (и татарскому, и нетатарскому) через год-другой вернуть на полуостров потоки туристов.

Каковы минусы такого сценария

Меджлис крымскотатарского народа и милитаризованное ополчение крымских татар будут решать "кто здесь власть" в Крыму и на местах и "чья это поляна". Передел собственности в Крыму после освобождения обязательно произойдет, но этот передел теперь будет происходить в пользу одной национальности и религиозной конфессии. "Смотрящими" за местной экономикой и бизнесом будут крымские татары, и они явно не допустят к себе ни очередных "аксеновых", "коломойских", "пинчуков", ни других "варягов". Там будут свои, татарские "коломойские" и "пинчуки". Просто так прийти в любой кабинет в Крыму "по украинскому обычаю" и сказать "я от Банковой" тоже не получится. Крымскотатарские активисты посредством своей администрации, полиции, подразделений Национальной гвардии вряд ли захотят "делиться" своим "национальным богатством".

Крымскотатарская автономия на всей территории Крыма включает угрозы межнационального напряжения, ведь крымские татары не являются большинством населения Крыма. Татарская государственность может создать напряжение между крымскими татарами и нетатарским христианским и атеистическим большинством. Действия Киева в Крыму и массовое переселение граждан Украины нетатарской национальности в Крым тоже, скорее всего, будет встречаться, по крайней мере частью крымскотатарских националистов, очень враждебно. Они могут увидеть в этом попытку Украины изменить национальный баланс в Крыму в пользу украинцев. Чтобы увидеть потенциальные риски татарско-украинского конфликта в Крыму, достаточно посмотреть на историю Западной Волыни. Там украинцы и поляки начинали с военно-политического союза 1920 года, в первой половине 20-х годов польские воеводы посещали концерты "Просвіти" в Луцке и вставали во время исполнения украинского гимна, в польскую администрацию и полицию принимали украинцев, а закончилось это массовой резней в 1940-х.

Альтернативным вариантом может стать тотальная дефрагментация, десоветизация и деколонизация Крыма

"Единство" на самом деле не единственного Крыма является навязанным и переданным Украине Советским Союзом и Российской империей. Решением проблемы может стать позиция вырваться за пределы навязанной парадигмы, вернуть историческую традицию в Крым и нивелировать риски, навязанные СССР и Российской империей.

Современный "единый" Крым – продукт политики массовых депортаций и переселений в Российской и Советской империях. К концу XVIII века Крым на протяжении нескольких тысячелетий состоял из множества территориальных, национальных и религиозных анклавов. Государство крымских татар в XV – XVIII веках не контролировало весь Крым. Главные города на побережье находились под контролем сначала Генуи, а впоследствии – Османской империи. До этого Крым тоже был, как правило, разделен на несколько государств или территорий под разным контролем. По меньшей мере, 2,5 тысячи лет Крым не был моноэтническим и состоял из нескольких автономных религиозных и этнических общин.



До начала массовых депортаций, начавшихся в XVIII веке, а завершившихся в 1930 – 1940-х годах, здесь со своей внутренней автономией жили, кроме татар, понтийские греки, иудеи-крымчаки, караимы, турки-османы, армяне, потомки герман. Екатерина II, кстати, ликвидировала Епископство готское и кафское, которое по названию было немецким и которое когда-то крестило князя Владимира в Херсонесе (оно объединилось с епископством Херсонеса после падения города). Это епископство было основано для германцев-готов, пришедших в Крым во время Великого переселения народов в IV – VII веках. Готы жили и разговаривали на немецком в районе Мангупа в Крыму предположительно еще во времена Богдана Хмельницкого.

Украина может вернуть государственную автономию крымских татар в составе Украины в их историческом центре, где они сейчас предположительно составляют большинство населения – в районе Бахчисарая, Старого Крыма, части Симферополя и крымской Яйлы с выходом к морю возле Коктебеля. Также Украина может вернуть и создать компактные поселения понтийских греков на правах национально-культурных автономий возле Керчи, Феодосии, на мысе Херсонес. Комфортного будущего у понтийских греков в разрушенном Мариуполе, куда их когда-то депортировали российские власти, все равно нет. Эту этническую группу в Украине нужно просто спасать и переселить из разрушенного региона, у которого, похоже, после разрушений, нанесенных Россией, нет экономических перспектив. Также можно создать национально-культурную автономию крымских караимов хотя бы в одном квартале возле караимской кенассы в Евпатории.

В рамках решения о возвращении к истокам и преодолении имперского прошлого следовало бы переименовать главные города Крыма и вернуть им их названия. Пантикапей вместо Керчи, Херсонес вместо Севастополя, теоретически можно даже Симферополь переименовать в Неаполь Скифский – это город крымских скифов существовал на этом месте. Так же следует разрушить навязанную империей структуру православной церкви в Крыму и возродить исторические епископства – херсонесское, готское, кафское (феодосийское). Именно они – настоящая и действительно священная христианская история Крыма и Украины. Если удастся найти хотя бы несколько семей потомков крымских готов, то стоит создать их национально-культурную автономию в их историческом центре в Мангупе, хотя бы в виде исторического памятника.

Главный плюс такой дефрагментации Крыма – снижение "температуры" межнациональных и политических конфликтов в Крыму. Полностью их преодолеть невозможно, но можно снизить риск, что меньшинство будет навязывать свою волю большинству, или большинство – меньшинству, в масштабах всего Крыма. Особенно по отношению к автохтонному населению, такому как крымские татары, понтийские греки, караимы, иудеи-крымчаки. Украина, украинский политикум и бизнес тоже получат свободу действий в главных городах Крыма и стратегических точках, где нет преобладания одной национальности – в Севастополе, Феодосии, Керчи, Ялте и Евпатории. Такой Крым, через декларирование его греческого и германского наследия, легче будет интегрировать в Европейский союз. А положительное решение по автономии крымских татар хорошо повлияет на отношения с Турцией и другими тюркскими или исламскими странами.

Главный минус для Украины в таком альтернативном варианте – необходимость отказаться от инертности и тактики избегания радикальных решений. Украине, возможно, впервые придется формировать территориальную и национально-культурную структуру сложного региона, не полагаясь на "как-то оно будет" или "главное ничего не менять". До сих пор система власти в Украине от Львова до Харькова – это советский вариант региональных кланов, объединяющих номенклатуру и криминал, блокирующих проникновение на "свои поляны" чужаков. Могут меняться президенты, но не местные бароны. На самом деле такая система работает, и даже примерно соответствует западноевропейским или американским практикам, когда в каждом регионе есть свои политические кланы. Но освобожденный Крым – не тот вариант, где все останется как есть, и где можно все оставить как есть.

Автор статьи – Климентий Федевич