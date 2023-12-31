Стануть об'єктом інвестицій: якою має бути робота з деокупованими територіями

Деякі частини українських територій уже 10 років перебувають під окупацією. Після перемоги нашої держави та їхнього повернення постане питання, що робити з місцевим населенням, яке там проживало.

Найгірший варіант – це робити так, як робив Радянський Союз з жителями колишніх окупованих міст Німеччини. Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук, професор УКУ Ярослав Грицак, згадавши, як цим людям у відповідну графу у паспорті ставили позначку, що вони ніколи не зможуть займати певні посадові місця.

Читайте також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024

Який план дій

"Я належав до групи експертів, які напрацьовували документ про те, як Росія має вийти з окупованих територій та що робити з цим населенням. Перший принцип очевидний – всі злочинці мають бути покарані. Щодо цього немає жодних сумнівів, питання лише, як саме", – розповів професор УКУ.

Варто підкреслити, що це має стосуватися тільки злочинців і тих хто працював на високих посадах в окупантів. Якщо колаборація людей не мала агресивного характеру, то, ймовірно, чесним способом буде позбавити їх вибирати та обиратися упродовж наступних декількох термінів.

Росіяни починають мобілізовувати мирне населення. Так до людей на окупованих територіях приходить усвідомлення, ким є Росія насправді. Після цього досвіду я не думаю, що в України будуть великі проблеми, коли ми прийдемо у ці області,

– додав Ярослав Грицак.

Досвід російської окупації може бути дуже різним, однак можна припустити, що в більшості випадків він негативний. Тому важливо, щоб була правильна культурна політика.

"Оскільки ми говоримо про території, які були найбільше знищені війною, то маю надію, що вони стануть об'єктом великих інвестицій. Туди прийдуть нові люди, зміниться культурний та політичний ландшафт", – зауважив Грицак.

Є ще одна категорія людей про яку ми не маємо забувати – це громадяни Росії. Вони приїжджали на ці території ще з 2014 року, а особливо після початку повномасштабної війни. Не всі вони є злочинцями, дехто приїхав просто заробляти гроші.

За словами Ярослава Грицака, щодо них є один принцип – вони мають покинути територію України. Якщо ж захочуть залишитися, то мають пройти всі процедури прийняття українського громадянства. Бо на території України не можуть залишатися росіяни. Однак всі ці проблеми не є найважчими, вони піддаються розв'язанню.

Про все це ми можемо говорити, коли території звільнять та для них зникне загроза. Маю надію, що тоді відбудеться не тільки відбудова, але й реконструкція та модернізація,

– підсумував професор УКУ.

Злочини росіян на окупованих територіях