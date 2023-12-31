Станут объектом инвестиций: какой должна быть работа с деоккупированными территориями

Некоторые части украинских территорий уже 10 лет находятся под оккупацией. После победы нашего государства и их возвращения встанет вопрос, что делать с местным населением, которое там проживало.

Худший вариант – это делать так, как поступал Советский Союз с жителями бывших оккупированных городов Германии. Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук, профессор УКУ Ярослав Грицак, вспомнив, как этим людям в соответствующую графу в паспорте ставили отметку, что они никогда не могут занимать определенные должностные места.

Читайте также Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024

Какой план действий

"Я принадлежал к группе экспертов, которые нарабатывали документ о том, как Россия должна выйти из оккупированных территорий и что делать с этим населением. Первый принцип очевиден – все преступники должны быть наказаны. В этом нет никаких сомнений, вопрос только, как именно", – рассказал профессор УКУ.

Следует подчеркнуть, что это должно касаться только преступников и тех, кто работал на высоких должностях в оккупантов. Если коллаборация людей не имела агрессивного характера, то, вероятно, честным способом будет лишить их выбирать и избираться в течение следующих нескольких сроков.

Россияне начинают мобилизовать мирное население. Так к людям на оккупированных территориях приходит осознание, кем является Россия на самом деле. После этого опыта я не думаю, что у Украины будут большие проблемы, когда мы придем в эти области,

– добавил Ярослав Грицак.

Опыт российской оккупации может быть очень разным, однако можно предположить, что в большинстве случаев он отрицательный. Поэтому важно, чтобы была правильная культурная политика.

"Поскольку мы говорим о территориях, которые были наиболее уничтожены войной, то надеюсь, что они станут объектом больших инвестиций. Туда придут новые люди, изменится культурный и политический ландшафт", – отметил Грицак.

Есть еще одна категория людей, о которой мы не должны забывать – это граждане России. Они приезжали на эти территории еще с 2014 года, особенно после начала полномасштабной войны. Не все они преступники, некоторые приехали просто зарабатывать деньги.

По словам Ярослава Грицака, относительно них есть один принцип – они должны покинуть территорию Украины. Если захотят остаться, то должны пройти все процедуры принятия украинского гражданства. Ибо на территории Украины не могут оставаться россияне. Однако все эти проблемы не самые тяжелые, они поддаются решению.

Обо всем этом мы можем говорить, когда территории будут освобождены и для них исчезнет угроза. Надеюсь, что тогда произойдет не только восстановление, но и реконструкция и модернизация,

– подытожил профессор УКУ.

Преступления россиян на оккупированных территориях