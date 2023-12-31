За попередніми даними, через російський удар загинув підліток. Ще одна дитина зазнала поранень.
До теми Гатять з усього спектру озброєння: Хлань розповів про постійні обстріли Херсона
Внаслідок атаки на Херсон є жертви й постраждалі
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що під час атаки на Херсон поблизу місцевого магазину перебували діти.
14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик – у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя,
– розповів він.
Прокудін також зауважив, що росіяни вчергове показали свою справжню суть. Він також побажав швидкого одужання маленькому українцю. і висловив щирі співчуття родині підлітка, що загинув.
Водночас глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що російська армія здійснила цю атаку по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра після 15.00. Внаслідок обстрілу постраждав Корабельний район міста.
Мрочко зауважив, що поранень також зазнали жінки 31 і 65 років, наразі всі вони отримують необхідну медичну допомогу. Глава Херсонської МВА зазначив, що херсонці ніколи не пробачать росіянам ці обстріли міста.
Росіяни постійно обстрілюють Херсон
- Очільник Херсонської МВА Роман Морочко повідомляв про обстріли Херсона 28 грудня. Тоді у Дніпровському районі міста частково зникло світло та вода.
- За два дні до цього окупанти завдали наймасованішого удару по залізничному вокзалу у Херсоні. Тоді у місті постраждали понад 20 людей, а також загинув один поліцейський.
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що під час російської атаки на території міста було пошкоджено вагони, три приватні будинки, територію бази, мотель, магазин. Крім того, за словами посадовця, руйнування вокзалу серйозні: немає жодного вцілілого вікна, частково зруйновано стіни та покрівлю. Наразі там тривають відновлювальні роботи.