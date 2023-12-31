За попередніми даними, через російський удар загинув підліток. Ще одна дитина зазнала поранень.

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Внаслідок атаки на Херсон є жертви й постраждалі

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що під час атаки на Херсон поблизу місцевого магазину перебували діти.

14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик – у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя,

– розповів він.

Прокудін також зауважив, що росіяни вчергове показали свою справжню суть. Він також побажав швидкого одужання маленькому українцю. і висловив щирі співчуття родині підлітка, що загинув.

Водночас глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що російська армія здійснила цю атаку по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра після 15.00. Внаслідок обстрілу постраждав Корабельний район міста.

Мрочко зауважив, що поранень також зазнали жінки 31 і 65 років, наразі всі вони отримують необхідну медичну допомогу. Глава Херсонської МВА зазначив, що херсонці ніколи не пробачать росіянам ці обстріли міста.

Росіяни постійно обстрілюють Херсон