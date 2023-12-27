Зранку 27 грудня у Бериславському районі знайшли тіло чоловіка. Про це 24 Каналу розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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"Зранку знайшли тіло одного чоловіка у Бериславському районі, який загинув внаслідок обстрілів дрона. Ще двоє людей, подружня пара звернулась з Чорнобаївки внаслідок вчорашнього обстрілу приблизно о 17 годині. Вони отримали поранення. Сьогодні тільки звернулись за допомогою", – сказав він.

Яка ситуація у Херсоні

Олександр Толоконніков зазначив, що загалом 26 грудня постраждало понад 20 людей. Зокрема, було поранено двоє поліцейських. На жаль, загинув поліцейський з Кіровоградської області під час евакуації людей.

Від ранку комунальники працюють над відновленням електропостачання, бо є проблеми у деяких районах. Також зараз на Херсонщині є проблеми зі зв’язком. Однак завдяки роботі українських енергетиків у людей починає з’являтись світло. Також працюють над відновленням водопостачання.

Дійсно це була наймасованіша атака за кількістю снарядів за весь рік. 853 снаряди прилетіло у різні населені пункти. Зокрема, по Херсону 90 снарядів. Росіяни вчора били і "Шахедами". Вночі приблизно опівночі прилетіло у центр три "Шахеди" в один з торговельних центрів. На щастя, там не було людей. Постраждала будівля,

– розповів він.

Окрім потягів, також можна безкоштовно евакуюватись автобусами з автовокзалу у різний час та у різних напрямках. Потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 101 102, записатися на евакуацію, надати свої дані, вказати, куди плануєте їхати.

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