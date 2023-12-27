Утром 27 декабря в Бериславском районе обнаружили тело мужчины. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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"Утром нашли тело одного мужчины в Бериславском районе, который погиб в результате обстрелов дрона. Еще два человека, супружеская пара обратилась из Чернобаевки в результате вчерашнего обстрела примерно в 17 часов. Они получили ранения. Сегодня только обратились за помощью", – сказал он.

Какая ситуация в Херсоне

Александр Толоконников отметил, что всего 26 декабря пострадало более 20 человек. В частности, были ранены двое полицейских. К сожалению, погиб полицейский из Кировоградской области во время эвакуации людей.

С утра коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения, потому что есть проблемы в некоторых районах. Также сейчас в Херсонской области есть проблемы со связью. Однако благодаря работе украинских энергетиков у людей начинает появляться свет. Также работают над восстановлением водоснабжения.

Действительно, это была самая массированная атака по количеству снарядов за весь год. 853 снаряда прилетели в разные населенные пункты. В частности, по Херсону – 90 снарядов. Россияне вчера били и "Шахедами". Ночью примерно в полночь прилетели в центр три "Шахеда" в один из торговых центров. К счастью, там не было людей. Пострадало здание,

– рассказал он.

Кроме поездов, можно бесплатно эвакуироваться автобусами с автовокзала в разное время и в разных направлениях. Нужно позвонить по горячей линии 0 800 101 102, записаться на эвакуацию, предоставить свои данные, указать, куда планируете ехать.

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