Утром 27 декабря в Бериславском районе обнаружили тело мужчины. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.
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"Утром нашли тело одного мужчины в Бериславском районе, который погиб в результате обстрелов дрона. Еще два человека, супружеская пара обратилась из Чернобаевки в результате вчерашнего обстрела примерно в 17 часов. Они получили ранения. Сегодня только обратились за помощью", – сказал он.
Какая ситуация в Херсоне
Александр Толоконников отметил, что всего 26 декабря пострадало более 20 человек. В частности, были ранены двое полицейских. К сожалению, погиб полицейский из Кировоградской области во время эвакуации людей.
С утра коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения, потому что есть проблемы в некоторых районах. Также сейчас в Херсонской области есть проблемы со связью. Однако благодаря работе украинских энергетиков у людей начинает появляться свет. Также работают над восстановлением водоснабжения.
Действительно, это была самая массированная атака по количеству снарядов за весь год. 853 снаряда прилетели в разные населенные пункты. В частности, по Херсону – 90 снарядов. Россияне вчера били и "Шахедами". Ночью примерно в полночь прилетели в центр три "Шахеда" в один из торговых центров. К счастью, там не было людей. Пострадало здание,
– рассказал он.
Кроме поездов, можно бесплатно эвакуироваться автобусами с автовокзала в разное время и в разных направлениях. Нужно позвонить по горячей линии 0 800 101 102, записаться на эвакуацию, предоставить свои данные, указать, куда планируете ехать.
Удар по вокзалу в Херсоне: главное
- Вечером 26 декабря захватчики массированно обстреливали Херсон. Один из ударов был по железнодорожному вокзалу города, куда прибыл эвакуационный поезд. Его отправления ждали более 140 гражданских. В результате атаки пострадали несколько работников Укрзализныци.
- Во время эвакуации людей с вокзала смертельное ранение получил 29-летний полицейский из Кировоградщины Игорь Мисюня. У мужчины осталось двое детей. Также ранения получили еще двое сотрудников полиции и двое гражданских.
- Укрзализныце пришлось перейти к плану "Б", чтобы доставить своих пассажиров к месту назначения. В компании рассказали, что организовали для более сотни пассажиров автобусы в Николаев, где подготовили резервные вагоны, по которым уже люди смогут добраться туда, куда хотят. Пассажиры Херсонского поезда безопасно доехали до Николаева.
- Утром 27 декабря Укрзализныця сообщила, что более 100 пассажиров прибыли в Киев.
- Помимо железнодорожного вокзала во время обстрела Херсона пострадали и другие гражданские объекты. В частности, жилые дома.