Російські військові поливали вогнем обласний центр Херсонщини. У місті лунали потужні вибухи.
Дивіться також Могли бити прицільно: укриття у Херсоні не витримало обстрілу окупантів
У Херсоні зникло світло
Приблизно о 18:19 очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі Херсона. Він зазначив, що прибережна зона перебуває під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.
Тримайтеся подалі від вікон! Будьте обережні! Ворог може повторити атаку,
– закликав посадовець.
Пізніше він розповів, що внаслідок російської атаки у місті частково зникла електрика.