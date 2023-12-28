Російські військові поливали вогнем обласний центр Херсонщини. У місті лунали потужні вибухи.

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У Херсоні зникло світло

Приблизно о 18:19 очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі Херсона. Він зазначив, що прибережна зона перебуває під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.

Тримайтеся подалі від вікон! Будьте обережні! Ворог може повторити атаку,

– закликав посадовець.

Пізніше він розповів, що внаслідок російської атаки у місті частково зникла електрика.