Российские военные поливали огнем областной центр Херсона. В городе раздавались мощные взрывы.

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В Херсоне исчез свет

Приблизительно в 18:19 глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о взрывах в Днепровском районе Херсона. Он отметил, что прибрежная зона находится под обстрелом из временно оккупированного левобережья.

Держитесь подальше от окон! Будьте осторожны! Враг может повторить атаку,

– призвал чиновник.

Позже он рассказал, что в результате российской атаки в городе частично исчезло электричество.

Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне

26 декабря к вечеру российские военные обстреливали Херсон. Они ударили по железнодорожному вокзалу, где прибытия эвакуационного поезда ждали более 140 человек. В результате вражеской атаки повреждение получил как и сам вокзал, так и подвижной состав.

В МВД сообщили о гибели 29-летнего полицейского из Кировоградской области. Мужчина получил смертельное ранение, когда эвакуировал людей. У офицера осталось двое малолетних детей.

Также известно, что среди раненых – двое его коллег, а также двое гражданских. В ОВА рассказали о состоянии пострадавших гражданских. Там отметили, что 52-летний мужчина в больнице в тяжелом состоянии, у него взрывная травма, травматический шок и ранение плеча, второй пострадавший – 30-летний херсонец получил ранение нижней конечности, сейчас он в больнице, его состояние средней степени тяжести.

В Укрзализныце рассказали, что пассажиров безопасно доставили автобусами в Николаев, где уже подготовили резервные поезда для того, чтобы развести людей к месту назначения.

Между тем во власти Херсона сообщили, что в результате российских обстрелов 26 декабря повреждены вагоны, три частных дома, территория базы, мотель и магазин. Разрушения самого вокзала значительны: нет ни одного уцелевшего окна, частично разрушены стены и кровля.