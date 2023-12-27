Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона рассказал о состоянии раненых в результате обстрела вокзала в Херсоне. По его словам, из-за атаки повреждены многие гражданские здания.

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В каком состоянии вокзал в Херсоне после обстрела и можно ли его восстановить

Александр Прокудин привел впечатляющий перечень зданий, которые задел обстрел. Повреждены вагоны, три частных дома, территория базы, мотель, магазин. Разрушения собственно вокзала серьезные: нет ни одного целого окна, частично разрушены стены и кровля.

В помещениях вокзала продолжаются первоочередные восстановительные работы. О полноценном восстановлении можно будет говорить только после прекращения обстрелов, но он работает. Пассажиры могут подождать прибытия своих поездов в укрытии,

– сказал глава ОВА.

Корреспонденты "Радио Свобода" побывали на херсонском вокзале и показали последствия российского обстрела. Постройки буквально иссечены обломками, на полу полно стекла.

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В каком состоянии пострадавшие

"52-летний мужчина в больнице в тяжелом состоянии, у него взрывная травма, травматический шок и ранение плеча, 30-летний херсонец получил ранение нижней конечности, сейчас он находится в больнице, его состояние средней степени тяжести", – сообщил Прокудин.

Погибший правоохранитель Игорь Мисюня получил смертельное ранение, когда эвакуировал гражданских. Он был лейтенантом полиции из Кировоградской области. У 29-летнего парня были жена и двое детей, оставшихся без отца.

Двое его коллег, полицейские из Херсона, ранены. Им 34 и 38 лет.

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Около 120 человек, ожидавших поезда в момент удара по херсонскому вокзалу, смогли доехать до мест назначения. "Мы оперативно предоставили автобусы, которые их привезли в Николаев, там прицепили еще четыре дополнительных вагона, разместили людей, и в столице поезд был согласно графику", – рассказал глава ОВА.

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