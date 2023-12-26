Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч. Она подчеркнула, что, несмотря на мощные обстрелы врага, город пытается восстанавливаться.

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Что известно об обстрелах гуманитарных штабов

В результате прицельного огня россиян в Херсоне сгорело очень много гуманитарки, о чем сообщали даже представители международных организаций. Вероятно, таким циничным способом агрессор пытается усложнить зиму для херсонцев, игнорируя правила ведения войны.

Что говорят в ООН: координатор гуманитарной программы ООН в Украине отметила, что обстрелы России были "неизбирательными", и атаки россии на гуманитарные штабы "лишают мирных жителей доступа к помощи, когда они в ней больше нуждаются". В ООН также подчеркнули, что подобные удары нарушают международное право.

Критическая инфраструктура также под ударом

Уже сегодня на территории Херсонской общины зафиксировано более 4 тысяч разрушенных объектов, среди которых и школы и другая гражданская инфраструктура Впрочем, в последнее время после начала отопительного сезона оккупанты начали более целенаправленно поражать критические для Херсона объекты.

Также во время последнего массированного обстрела россияне сильно повредили газовая сеть города. Некоторые микрорайоны Херсона уже несколько дней сидят без газа, над возобновлением поставки которого все еще работают.

Запустить газ сразу – очень тяжело. Это нужно делать постепенно, снимая показатели и контролируя ситуацию (для того, чтобы – 24 Канал) не повлечь за собой новую аварию. Газ отсутствует у многих жителей, где-то до трети (от всех домохозяйств Херсона – 24 Канал),

– рассказала журналистка.

Впрочем, херсонские работники прилагают все усилия для того, чтобы вернуть город к нормальному функционированию. Даже если утром появляются сообщения, что троллейбусы не смогут вовремя выйти на рейсы, то уже через час-два общественный транспорт снова работает.

Самая сложная ситуация в микрорайонах, приближенных к Днепру и простреливаемых практически постоянно: Антоновка, Садовое, Речпорт и Остров.

В каких еще местах Россия атакует гражданские объекты