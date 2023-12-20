Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун рассказала, что говорится об атаке на склады организаций. Кроме того, враг повредил многоквартирные дома, учебные заведения и больницу.
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Россия атаковала помещение трех гуманитарных организаций
Я с ужасом восприняла новость о том, что очередная волна неизбирательных ударов со стороны России нанесла ущерб объектам и критически важным запасам по меньшей мере трех гуманитарных организаций в Херсоне сегодня (20 декабря – 24 Канал),
– заявила координатор.
Она уточнила, что Россия:
- сожгла вдребезги склады Общества Красного Креста Украины и местной общественной организации "Щедрик". То есть Кремль уничтожил назначенные и нужные местным жителям запасы гуманитарной помощи;
- враг повредил и помещение международной НПО HEKS/EPER.
"Сегодняшние (20 декабря – 24 Канал) обстрелы также нанесли ущерб жилым домам, медицинскому заведению и привели к ранению мирных жителей в Херсоне", – добавила Дениз Браун.
Россия в очередной раз нарушила гуманитарное право
Эти обстрелы влияют на способность гуманитарных организаций выполнять свою работу по спасению жизней и, наконец, лишают мирных жителей доступа к помощи, когда они в ней больше всего нуждаются,
– заявила координатор ООН в Украине.
Она добавила, что жители Херсона и все, кто живут вдоль всей линии фронта на Востоке и Юге, несут на себе основную тяжесть войны. Там ведь разрушения огромные, а с зимой помощь нужна как никогда. Дениз Браун также объяснила, что:
- невыборочные удары по гражданским районам запрещены международным гуманитарным правом;
- гуманитарные работники, объекты и имущество находятся под защитой международного права.
Россия жестоко атаковала Херсонщину: основное
- Херсон в ночь на 20 декабря пережил массированную атаку врага с реактивной системы залпового огня и ударных дронов-камикадзе типа Shahed.
- К счастью, украинские военные сбили все вражеские цели – 6 дронов-камикадзе типа Shahed. Однако обломки упали на жилые кварталы, повредив три многоэтажки, детский сад, медучреждение, почту, стоянку транспортного предприятия.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что по Херсонской области оккупанты выпустили 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации, по Херсону – 36 снарядов.
- Кроме жилых кварталов, враги ударили по объекту критической инфраструктуры и заведения профессионально-технического образования в Херсонском районе, дошкольном учебном заведении, медицинском учреждении, почтовом отделении и лодочной станции в Херсоне.
- В результате атаки врага 16 человек получили ранения, из них четверо – дети.