Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун розповіла, що мовиться по атаки на склади організацій. Окрім того, ворог пошкодив багатоквартирні будинки, заклади освіти та лікарню.

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Росія атакувала приміщення трьох гуманітарних організацій

Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Росії завдала шкоди об'єктам і критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні (20 грудня – 24 Канал),

– заявила координаторка.

Вона уточнила, що Росія:

спалила вщент склади Товариства Червоного Хреста України та місцевої громадської організації "Щедрик". Тобто Кремль знищив призначені та потрібні місцевим мешканцям запаси гуманітарної допомоги;

ворог пошкодив і приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER.

"Сьогоднішні (20 грудня – 24 Канал) обстріли також завдали шкоди житловим будинкам, медичному закладу та призвели до поранення мирних мешканців у Херсоні", – додала Деніз Браун.

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Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують,

– заявила координаторка ООН в Україні.

Вона додала, що мешканці Херсона та всі, хто живуть вздовж усієї лінії фронту на Сході та Півдні несуть на собі основний тягар війни. Адже там руйнування величезні, а з взимку допомога потрібна як ніколи. Деніз Браун також пояснила, що:

невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом;

гуманітарні працівники, об'єкти та майно перебувають під захистом міжнародного цього права.

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