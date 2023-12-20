Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун розповіла, що мовиться по атаки на склади організацій. Окрім того, ворог пошкодив багатоквартирні будинки, заклади освіти та лікарню.

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Росія атакувала приміщення трьох гуманітарних організацій

Я з жахом сприйняла новину про те, що чергова хвиля невибіркових ударів з боку Росії завдала шкоди об'єктам і критично важливим запасам щонайменше трьох гуманітарних організацій у Херсоні сьогодні (20 грудня – 24 Канал),
– заявила координаторка.

Вона уточнила, що Росія:

  • спалила вщент склади Товариства Червоного Хреста України та місцевої громадської організації "Щедрик". Тобто Кремль знищив призначені та потрібні місцевим мешканцям запаси гуманітарної допомоги;
  • ворог пошкодив і приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER.

"Сьогоднішні (20 грудня – 24 Канал) обстріли також завдали шкоди житловим будинкам, медичному закладу та призвели до поранення мирних мешканців у Херсоні", – додала Деніз Браун.

Росія вкотре порушила гуманітарне право

Ці обстріли впливають на здатність гуманітарних організацій виконувати свою роботу з порятунку життів і, зрештою, позбавляють мирних мешканців доступу до допомоги, коли вони її найбільше потребують,
– заявила координаторка ООН в Україні.

Вона додала, що мешканці Херсона та всі, хто живуть вздовж усієї лінії фронту на Сході та Півдні несуть на собі основний тягар війни. Адже там руйнування величезні, а з взимку допомога потрібна як ніколи. Деніз Браун також пояснила, що:

  • невибіркові удари по цивільних районах заборонені міжнародним гуманітарним правом;
  • гуманітарні працівники, об'єкти та майно перебувають під захистом міжнародного цього права.

Росія жорстоко атакувала Херсонщину: основне

  • Херсон у ніч проти 20 грудня пережив масовану атаку ворога з реактивної системи залпового вогню та ударних дронів-камікадзе типу Shahed.
  • На щастя, українські військові збили всі ворожі цілі – 6 дронів-камікадзе типу Shahed. Проте уламки впали на житлові квартали, пошкодивши три багатоповерхівки, дитячий садок, медзаклад, пошту, стоянку транспортного підприємства.
  • Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що по Херсонській області окупанти випустили 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації, по Херсону – 36 снарядів.
  • Окрім житлових кварталів, вороги вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та закладу професійно-технічної освіти у Херсонському районі, дошкільному навчальному закладі, медичній установі, поштовому відділенню та човновій станції у Херсоні.
  • Внаслідок атаки ворога 16 людей зазнали поранень, з них четверо – діти.