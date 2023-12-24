Российские военные совершили очередное преступление против мирного населения Украины. В предрождественскую ночь противник атаковал Херсонскую область.

Дивіться також В Одесі пролунали вибухи під час оголошення тривоги

Оккупанты убили молодую женщину

К вечеру 24 декабря российские захватчики покрыли прицельным огнем Чернобаевку. К сожалению, уже известно об одном погибшем.

Это 37-летняя женщина. Ее тело обнаружили в разрушенном здании. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Захватчики ударили по нескольким населенным пунктам Херсонщины

В течение 24 декабря для Херсонской области несколько раз объявляли воздушную опасность. Оккупанты снова беспощадно били по гражданскому населению. Так, под огнем сегодня находилась Белозерка

Здесь пострадала 36-летняя местная жительница. У нее – контузия. Ей оказали помощь на месте.

Последствия удара по Белозерке / Фото Херсонская ОВА

Также агрессор обстрелял Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Россия массированно обстреляла Херсон

В ночь на 24 декабря российские военные ударили по Херсону. В нескольких районах города вспыхнули пожары. Известно, что враг повредил газовые сети.

Из-за попадания снаряда в жилой дом под завалами собственной квартиры погибли пожилые супруги. Также в другом доме спасатели достали тело еще одного мужчины.

Ранения получили девять горожан, среди них 15-летний ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, учебное и медицинское учреждение, объекты критической инфраструктуры, автотранспорт.

Херсонская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Террористическую атаку на Херсон прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.

Жестокие террористические обстрелы. Сознательно – именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь и по обычным улицам,

– подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил защитников, которые делают все для того, чтобы оккупанты почувствовали украинский ответ на их циничные преступления.