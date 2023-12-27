Накануне российские захватчики в течение нескольких часов атаковали Херсон. А уже утром 27 декабря снова накрыли город огнем.

Обратите внимание Самая массированная атака за весь год: как Херсонщина приходит в себя от российского обстрела

В сети сообщили, что обстрелов не выдержало одно из укрытий. Отмечают, что обрушилась часть помещения. Враг ударил по нему из артиллерии. Можно предположить, что враг специально ударил по укрытию.

Российские террористы будут вынуждены ответить за каждый свой удар.



В Херсоне в результате обстрела частично обрушилось укрытие / "Новости Донбасса"

Россияне ударили по вокзалу в Херсоне

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. На Рождество 26 декабря российские оккупанты в течение нескольких часов атаковали Херсон. Враг гатил из разных видов вооружения. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу. Там было много гражданских людей. К несчастью, погиб полицейский – лейтенант Игорь Мисюня. У героя остались жена и двое детей. Кроме того, пострадали 4 человека. Украинский лидер сообщил, что им оказывают медицинскую помощь.