Напередодні російські загарбники упродовж декількох годин атакували Херсон. А вже вранці 27 грудня знову накрили місто вогнем.

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У мережі повідомили, що обстрілів не витримало одне з укриттів. Наголошують, що обвалилася частина приміщення. Ворог вдарив по ньому з артилерії. Можна припустити, що ворог спеціально вдарив по укриттю.

Російські терористи будуть змушені відповісти за кожен свій удар.



У Херсоні внаслідок обстрілу частково обвалилося укриття / "Новости Донбасса"

Росіяни вдарили по вокзалу у Херсону

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. На Різдво 26 грудня російські окупанти упродовж декількох годин атакували Херсон. Ворог гатив з різних видів озброєння. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили по залізничному вокзалу. Там було багато цивільних людей. На жаль, загинув поліцейський – лейтенант Ігор Місюня. У героя залишилися дружина та двоє дітей. Окрім того, постраждали 4 людей. Український лідер повідомив, що їм наразі надають медичну допомогу.