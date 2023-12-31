У неділю, 31 грудня, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу з боку росіян відійшла на той світ в лікарні Надія Іванівна Голуб зі Сміли. Медики боролися за життя жінки з моменту атаки, але, на жаль, не змогли її врятувати.
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Ще одна трагічна звістка
Окрім загибелі Надії Голуб, внаслідок ракетного удару по Смілі постраждали 9 людей, а понад 50 будинків були пошкоджені. Про це раніше зазначали в обласній військовій адміністрації.
Трагічна звістка... Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п'ятниці (29 грудня – 24 Канал), коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль...
– написав Табурець.
Додамо, що російські війська того дня атакували інші українські міста, зокрема Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Львів та Дніпро. Водночас серед 9 потерпілих у Смілі – дитина.
"У місцевій школі розгорнуто штаб з оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання", – зазначав очільник регіону.
Наслідки ракетного удару по Смілі в Черкаській області / Фото голови ОВА
Російський терор не припиняється
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну, використовуючи близько 110 ракет та ударні дрони. Це свідчить про збереження високого потенціалу російської армії у веденні довготривалої війни та її здатності до проведення інтенсивних обстрілів.
- За інформацією Повітряних сил України, було збито 114 зі 158 повітряних цілей, що демонструє високу ефективність української протиповітряної оборони. Однак, попри значні успіхи, існує потреба у додаткових системах ППО для забезпечення більш надійного захисту від повітряних загроз.
- Росія використовує широкий спектр озброєнь для атак на Україну, зокрема "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА, а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети Х-101/Х-505.
- До речі, з вересня 2022 року Росія активізувала використання дронів-камікадзе проти мирних міст України, запустивши понад 3 800 таких апаратів. Це створює додаткові виклики для системи ППО та вимагає збільшення її ресурсів.
- Президент Зеленський обіцяв відповісти на терористичні дії Росії. Україна активно працює над посиленням свого захисту, використовуючи всі доступні засоби, та закликає міжнародну спільноту до надання додаткової допомоги.