На кінець року можемо бути готові до деокупації, – генерал-лейтенант у відставці назвав умову

Україна третій рік надає можливість Європі підіймати свій військовий потенціал, щоб конвенційно, тобто без ядерної зброї, він досягнув та перевершив рівень Росії. Зокрема, Сили оборони знищують важливі стратегічні об'єкти на території країни-агресора.

Стало відомо, що українські БпЛА вранці 23 травня пошкодили загоризонтну РЛС "Воронеж-ДМ", яка розташована у Краснодарському краю Росії. В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив, чому наші партнери повинні переосмислити ситуацію з допомогою Україні.

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Україна виборює час для Європи

До повномасштабного вторгнення в Україну одна Росія мала більший військовий потенціал, ніж вся Європа разом взята. Зараз настав час європейським політикам переосмислити ситуацію та ухвалювати нові рішення щодо того, щоб організувати допомогу Україні.

Це, безумовно, призведе до принципових зрушень в процесі ведення бойових дій, ми стабілізуємо ситуацію. Якщо нам допомагатимуть ефективніше, то на кінець року можемо бути готові до деокупації,

– зазначив Романенко.

За його словами, насамперед ураження радіолокаційної станції раннього виявлення "Воронеж-ДМ" в інтересах Заходу, зокрема Сполучених Штатів Америки. Адже у той час, як Україна знекровлює озброєну до зубів Росію, європейські країни мають можливість посилювати свою військову спроможність.

"Після розпаду Радянського Союзу, в Скрунді в Прибалтиці підірвали таку станцію, а об'єкти такого роду, які були в Україні, не працювали на росіян. Тож окупанти вимушені були вкладати серйозні кошти на будівництво РЛС, щоб забезпечити собі стратегічну протиракетну оборону. Й тут з'являється Україна та завдає ураження", – додав військовий експерт.

Партнери досі обмежують Україну щодо використання західної зброї по Росії

Водночас більшість партнерів досі не зняли обмеження щодо використання західної зброї Україною для ударів по території Росії. Це питання вже зсунулося з мертвого місця, але поки що союзники не спішать з рішенням.

У Сполучених Штатах Америки думка політиків розділилася. Зокрема, судячи з останніх заяв, державний секретар США Ентоні Блінкен та спікер Палати представників Майк Джонсон підтримують таку ідею. Однак глава Пентагону Ллойд Остін каже, що ЗСУ треба зосередитись на ближньому бою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників Альянсу, які надають Україні зброю, дозволити використовувати її для ударів по військових цілях у Росії. Неопосередковано він натякнув на пом'якшення політики адміністрації американського президента Джо Байдена, яка наразі обмежує Україну.

На умовах анонімності високопосадовець ЄС повідомив 24 Каналу, що серед держав-членів Євросоюзу все частіше обговорюють тему ударів західною зброєю по території Росії.