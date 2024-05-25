Йдеться про Центр дальнього космічного зв'язку та досліджень. Детальніше про об'єкт, який, ймовірно, було уражено, 24 Каналу розповіли керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Все під грифом "таємно"

Після анексії українського Криму, у 2015 році російські загарбники розпочали доволі серйозні роботи на цьому об'єкті. Туди завозили достатню кількість бетону, модернізували будівлі. Навіть зараз на супутникових знімках можна побачити на цьому об'єкті нові дахи, асфальт біля будівель, радіотелескоп й декілька антен.

За нашими даними, також росіяни перекинули туди додаткове радіолокаційне обладнання дальнього виявлення.

Там базова станція мережі великих дзеркальних антен першого покоління та радіотелескоп. Він, зокрема, був призначений для того, щоб спостерігати за Місяцем, Венерою тощо,

– зазначив політтехнолог.

Місцеві мешканців обурювалися, що росіяни хотіли повністю перекрити доступ до моря саме під цим локатором. Були спроби журналістів проникнути туди, але їх зустрічали на підходах озброєні люди без розпізнавальних шевронів. Тобто взагалі не зрозуміло, до якого роду військ вони належали.

Ніхто просто так 4 ракети ATACMS на безхазяйний об'єкт не запускає. Це ж раніше була наша станція. ГУР й СБУ знають, що там й у рамках співпраці діляться розвідданими,

– мовив Тизенгаузен.

Зараз є інформація, що у момент удару там перебували нерядові російські військові. Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що, як правило, на таких специфічних об'єктах виконує завдання технічно навчений персонал з профільною освітою. До того ж такі об'єкти характеризуються тим, що на них завжди багато офіцерських посад.

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