25 вересня польська влада депортувала 42-річного громадянина України. Чоловікові заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони упродовж наступних 5 років.

Причиною депортації став інцидент, який трапився 23 вересня. Польській поліції надійшло повідомлення про те, що машиніст пасажирського потягу Київ – Хелм був п'яний, передає 24 Канал із посиланням на Onet.

Дивіться також Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українцям: які тепер умови

Що відомо про депортацію українського машиніста?

Зазначається, що українець керував напідпитку потягом, на борту якого перебували 200 людей. Тест на тверезість показав, що вміст алкоголю в його організмі становив 0,3 проміле.

Подію почали розслідувати. Через порушення закону правоохоронці подали запит до прикордонників із проханням ухвалити рішення про депортацію українця. Зрештою, у четвер чоловіка депортували.

Які інші випадки депортації українців