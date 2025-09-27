Укр Рус
27 сентября, 19:07
42-летнего украинца депортировали из Польши, потому что он навеселе управлял поездом

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 25 сентября польские власти депортировали 42-летнего украинца за управление поездом в нетрезвом состоянии.
  • Мужчине запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет.

25 сентября польские власти депортировали 42-летнего гражданина Украины. Мужчине запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет.

Причиной депортации стал инцидент, который случился 23 сентября. Польской полиции поступило сообщение о том, что машинист пассажирского поезда Киев – Хелм был пьян, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Что известно о депортации украинского машиниста?

Отмечается, что украинец управлял навеселе поездом, на борту которого находились 200 человек. Тест на трезвость показал, что содержание алкоголя в его организме составляло 0,3 промилле.

Происшествие начали расследовать. Из-за нарушения закона правоохранители подали запрос к пограничникам с просьбой принять решение о депортации украинца. В конце концов, в четверг мужчину депортировали.

Какие другие случаи депортации украинцев

  • 30 августа стало известно, что Польша депортировала 15 украинцев из-за угрозы общественной безопасности. Депортированным запретили въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, их имена внесли в перечень нежелательных лиц. Среди депортированных – лица, которые были неоднократно осуждены за кражи, грабежи, хранение наркотиков подделку документов и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
  • 21-летнего украинца депортировали из Польши за за запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве.
  • Ранее из США депортировали 24 граждан Украины, которые были задержаны и удерживаемые в депортационных центрах из-за нарушения иммиграционного законодательства.