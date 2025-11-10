Вирішили скористатися "буферною зоною": росіяни знову перетнули держкордон на Харківщині
- Російські війська знову перетнули державний кордон України в районі Бологівки на Харківщині.
- Москва планує з'єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній, що може бути підготовкою до нових наступальних операцій.
На жаль, російські війська мають просування у Харківській області. Вони перетнули державний кордон України в районі Бологівки.
Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО Kraken Костянтин Немічев, передає 24 Канал.
Яка ситуація на Харківщині?
За словами військового, вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" – близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані ЗСУ, ані російської армії. Саме цим активно користується Росія.
В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон. Подія пройшла майже непоміченою у ЗМІ,
– зазначив Немічев.
Росіяни перетнули держкордон в районі Бологівки / Скриншот карти DeepState
Він також додав, що росіяни нещодавно трохи просунулись в самому Вовчанську. Військовий пояснив, що Москва планує з'єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій.
На думку Немічева, якщо росіянам не вдасться взяти Куп’янськ, вони, найімовірніше, зосередять свої сили саме на цьому напрямку. Саме тому потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час.
Коротко про головні події на фронті в Харківській області
Російські ЗМІ почали поширювати заяви про просування військ у Вовчанську. В Оперативно-тактичному угрупуванні "Харків" Сил оборони України зауважили, що, за даними російської пропаганди, у вересні окупанти нібито просунулися на 6,6 кілометра, а у жовтні – ще на 10,4 кілометра.
Однак довжина Вовчанська з півночі на південь складає приблизно 7,5 кілометра, а ширина із заходу на схід – лише близько 3 кілометрів. Угруповання іронічно зауважило, що російські окупанти, ймовірно, користуються власною, "альтернативною" системою вимірювання відстаней.
Також повідомлялося, що 5 листопада росіяни розповсюдили відео з встановленням прапора Росії у Вовчанську, але українська авіація швидко ліквідувала їх.