Вирішили скористатися "буферною зоною": росіяни знову перетнули держкордон на Харківщині

На жаль, російські війська мають просування у Харківській області. Вони перетнули державний кордон України в районі Бологівки.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО Kraken Костянтин Немічев, передає 24 Канал.

Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Харківщині?

За словами військового, вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" – близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані ЗСУ, ані російської армії. Саме цим активно користується Росія.

В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон. Подія пройшла майже непоміченою у ЗМІ,

– зазначив Немічев.



Росіяни перетнули держкордон в районі Бологівки / Скриншот карти DeepState

Він також додав, що росіяни нещодавно трохи просунулись в самому Вовчанську. Військовий пояснив, що Москва планує з'єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій.

На думку Немічева, якщо росіянам не вдасться взяти Куп’янськ, вони, найімовірніше, зосередять свої сили саме на цьому напрямку. Саме тому потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час.

Коротко про головні події на фронті в Харківській області