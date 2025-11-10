Решили воспользоваться "буферной зоной": россияне снова пересекли госграницу на Харьковщине
- Российские войска снова пересекли государственную границу Украины в районе Бологовки на Харьковщине.
- Москва планирует соединить группировки в Волчанске и Двуречной, что может быть подготовкой к новым наступательным операциям.
К сожалению, российские войска имеют продвижение в Харьковской области. Они пересекли государственную границу Украины в районе Бологовки.
Об этом сообщил основатель спецподразделения ГУР МО Kraken Константин Немичев, передает 24 Канал.
Какова ситуация на Харьковщине?
По словам военного, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни ВСУ, ни российской армии. Именно этим активно пользуется Россия.
В районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу. Событие прошло почти незамеченным в СМИ,
– отметил Немичев.
Россияне пересекли госграницу в районе Бологовки / Скриншот карты DeepState
Он также добавил, что россияне недавно немного продвинулись в самом Волчанске. Военный объяснил, что Москва планирует соединить группировки в Волчанске и Двуречной. Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям.
По мнению Немичева, если россиянам не удастся взять Купянск, они, скорее всего, сосредоточат свои силы именно на этом направлении. Именно поэтому нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время.
Коротко о главных событиях на фронте в Харьковской области
Российские СМИ начали распространять заявления о продвижении войск в Волчанске. В Оперативно-тактической группировке "Харьков" Сил обороны Украины отметили, что, по данным российской пропаганды, в сентябре оккупанты якобы продвинулись на 6,6 километра, а в октябре – еще на 10,4 километра.
Однако длина Волчанска с севера на юг составляет примерно 7,5 километра, а ширина с запада на восток – лишь около 3 километров. Группировка иронично заметила, что российские оккупанты, вероятно, пользуются собственной, "альтернативной" системой измерения расстояний.
Также сообщалось, что 5 ноября россияне распространили видео с установлением флага России в Волчанске, но украинская авиация быстро ликвидировала их.