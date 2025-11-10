Решили воспользоваться "буферной зоной": россияне снова пересекли госграницу на Харьковщине

К сожалению, российские войска имеют продвижение в Харьковской области. Они пересекли государственную границу Украины в районе Бологовки.

Об этом сообщил основатель спецподразделения ГУР МО Kraken Константин Немичев, передает 24 Канал.

Какова ситуация на Харьковщине?

По словам военного, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни ВСУ, ни российской армии. Именно этим активно пользуется Россия.

В районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу. Событие прошло почти незамеченным в СМИ,

Россияне пересекли госграницу в районе Бологовки / Скриншот карты DeepState

Он также добавил, что россияне недавно немного продвинулись в самом Волчанске. Военный объяснил, что Москва планирует соединить группировки в Волчанске и Двуречной. Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям.

По мнению Немичева, если россиянам не удастся взять Купянск, они, скорее всего, сосредоточат свои силы именно на этом направлении. Именно поэтому нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время.

Коротко о главных событиях на фронте в Харьковской области