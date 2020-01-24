24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

20 креативных идей для интерьера дома – фото

55 Читати новину українською
Вариантов существует множество / Zeniavoulevard

Примерное соблюдение правил определенного стиля не всегда приносит желаемый эффект. Иногда для того, чтобы действительно чувствовать себя уютно, надо прибегнуть к кардинальному изменению привычного элемента дизайна или даже целой комнаты. Предложения относительно креативных дизайнерских решений смотрите в нашем материале.

Не обязательно иметь дом мечты, чтобы чувствовать себя в нем комфортно.

Похожее: 5 идей для строительства маленьких домиков – фото

20 креативных идей для интерьера

"Встроенный" диван


Отдых на таком диване будет очень атмосферным и уютным / фото: Уют

Гамак под потолком


Сочетание практичности и эстетичности для владельцев многоэтажных домов / фото: Уют

Кровать на всю комнату


Упасть с такой кровати будет только приятно / фото: Уют

Фотообои


Сегодня существует очень много креативных вариантов / фото: Уют

Лавка в ванной комнате


Так комфортно в ванной не бывает нигде / фото: Уют

Подоконник


Идеальное место для чтения любимой книги / фото: Уют

Использование всех щелей


Для маленьких кухонь надо подбирать многофункциональную мебель / фото: Уют

Комод


Для тех, у кого проблемы с организацией одежды / фото: Уют

"Общежитие"


Правильное решение для большой семьи / фото: Уют

Библиотека под лестницей


Размещайте недалеко от "читального" подоконника / фото: Уют

Читайте также: Топ-5 необычных домов, построенных из мусора: фото

Подиум


Экономит место в крохотной детской комнате / фото: Уют

Душ "за стеной"


Удобно и красиво / фото: Уют

Дом на дереве


Даже старое дерево может послужить частью фундамента / фото: Уют

Маленький холодильник


Будто создан для хранения пива / фото: Уют

Комната отшельника


Интроверты оценят / фото: Уют

Двери для кота


Следите только, чтобы в дом приходил только ваш кот / фото: Уют

Тайная комната


Пригодится в каждом доме / фото: Уют

Двойная раковина


Практическое и стильное решение для ванны / фото: Уют

Выдвижной шкаф


Поможет увеличить рабочую поверхность во время приготовления пищи / фото: Уют

Вас заинтересует: Топ-3 самых дорогих домов на колесах: фото

Две посудомойки


Если кухня маленькая, а семья большая, то это лучший выход / фото: Уют

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Декор и дом Ремонт Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера
Кухонный фартук – виды материалов и особенности вариантов
22 января
148
Залиште відгук