20 креативных идей для интерьера дома – фото
Примерное соблюдение правил определенного стиля не всегда приносит желаемый эффект. Иногда для того, чтобы действительно чувствовать себя уютно, надо прибегнуть к кардинальному изменению привычного элемента дизайна или даже целой комнаты. Предложения относительно креативных дизайнерских решений смотрите в нашем материале.
Не обязательно иметь дом мечты, чтобы чувствовать себя в нем комфортно.
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20 креативных идей для интерьера
"Встроенный" диван
Отдых на таком диване будет очень атмосферным и уютным / фото: Уют
Гамак под потолком
Сочетание практичности и эстетичности для владельцев многоэтажных домов / фото: Уют
Кровать на всю комнату
Упасть с такой кровати будет только приятно / фото: Уют
Фотообои
Сегодня существует очень много креативных вариантов / фото: Уют
Лавка в ванной комнате
Так комфортно в ванной не бывает нигде / фото: Уют
Подоконник
Идеальное место для чтения любимой книги / фото: Уют
Использование всех щелей
Для маленьких кухонь надо подбирать многофункциональную мебель / фото: Уют
Комод
Для тех, у кого проблемы с организацией одежды / фото: Уют
"Общежитие"
Правильное решение для большой семьи / фото: Уют
Библиотека под лестницей
Размещайте недалеко от "читального" подоконника / фото: Уют
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Подиум
Экономит место в крохотной детской комнате / фото: Уют
Душ "за стеной"
Удобно и красиво / фото: Уют
Дом на дереве
Даже старое дерево может послужить частью фундамента / фото: Уют
Маленький холодильник
Будто создан для хранения пива / фото: Уют
Комната отшельника
Интроверты оценят / фото: Уют
Двери для кота
Следите только, чтобы в дом приходил только ваш кот / фото: Уют
Тайная комната
Пригодится в каждом доме / фото: Уют
Двойная раковина
Практическое и стильное решение для ванны / фото: Уют
Выдвижной шкаф
Поможет увеличить рабочую поверхность во время приготовления пищи / фото: Уют
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Две посудомойки
Если кухня маленькая, а семья большая, то это лучший выход / фото: Уют
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