20 креативных идей для интерьера дома – фото

Примерное соблюдение правил определенного стиля не всегда приносит желаемый эффект. Иногда для того, чтобы действительно чувствовать себя уютно, надо прибегнуть к кардинальному изменению привычного элемента дизайна или даже целой комнаты. Предложения относительно креативных дизайнерских решений смотрите в нашем материале.

Не обязательно иметь дом мечты, чтобы чувствовать себя в нем комфортно.

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"Встроенный" диван



Отдых на таком диване будет очень атмосферным и уютным / фото: Уют

Гамак под потолком



Сочетание практичности и эстетичности для владельцев многоэтажных домов / фото: Уют

Кровать на всю комнату



Упасть с такой кровати будет только приятно / фото: Уют

Фотообои



Сегодня существует очень много креативных вариантов / фото: Уют

Лавка в ванной комнате



Так комфортно в ванной не бывает нигде / фото: Уют

Подоконник



Идеальное место для чтения любимой книги / фото: Уют

Использование всех щелей



Для маленьких кухонь надо подбирать многофункциональную мебель / фото: Уют

Комод



Для тех, у кого проблемы с организацией одежды / фото: Уют

"Общежитие"



Правильное решение для большой семьи / фото: Уют

Библиотека под лестницей



Размещайте недалеко от "читального" подоконника / фото: Уют

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Подиум



Экономит место в крохотной детской комнате / фото: Уют

Душ "за стеной"



Удобно и красиво / фото: Уют

Дом на дереве



Даже старое дерево может послужить частью фундамента / фото: Уют

Маленький холодильник



Будто создан для хранения пива / фото: Уют

Комната отшельника



Интроверты оценят / фото: Уют

Двери для кота



Следите только, чтобы в дом приходил только ваш кот / фото: Уют

Тайная комната



Пригодится в каждом доме / фото: Уют

Двойная раковина



Практическое и стильное решение для ванны / фото: Уют

Выдвижной шкаф



Поможет увеличить рабочую поверхность во время приготовления пищи / фото: Уют

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Две посудомойки



Если кухня маленькая, а семья большая, то это лучший выход / фото: Уют

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