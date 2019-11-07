Кухня в стиле "лофт": особенности и преимущества такого выбора

Сегодня в Украине кухни в стиле "лофт" набирают все большей популярности. Что это за стиль, и почему его все чаще выбирают для дизайна собственной кухни?

Этот стиль возник в середине прошлого века в США. После Великой депрессии многие компании обанкротились, параллельно в города приезжали искатели работы без крыши над головой. В помещениях обанкротившихся компаний начали поселяться искатели работы, чаще всего они занимали чердаки таких домов. Отсюда и возник стиль "лофт", название которого дословно переводится как "чердак".

Пребывание на кухне, которая выполнена в стиле "лофт" дает ощущение уютного старого чердака.

Особенности стиля "лофт"

Простор

Особенностью стиля является условное разделение площадей жилых комнат с кухней / фото: Matrix

Кухня должна иметь как можно меньше перегородок. Нельзя перенасыщать комнату элементами старины. Минимализм во всем – требование стиля.

Большие окна

Не всегда есть возможность использовать мансардные окна, которые напоминают о чердаке. Однако огромные стенные окна, начинающиеся почти от самого потолка и заканчиваются практически у пола, станут удачным дополнением к кухне.

Провода и балки

Потолок должен напоминать чердак / фото: Architect

Вентиляционные трубы, проводка, балки – то, что пытаются спрятать в других стилях, в "лофте" станет важным элементом. Конечно надо придерживаться техники безопасности, но отсутствие маскировки коммуникаций – одна из особенностей такой кухни.

Голые стены

Стены в таких кухнях часто сделаны из голого бетона или кирпича. Однако сейчас на кухнях "лофт" довольно часто только одна стена остается "голой", чтобы отдать должное стилю.

Пол



Аутентичным покрытием будет голый бетон или асфальт / фото: Архидея

Самым простым элементом является пол. Он может быть выполнен из плитки, ламината или паркета. В то же время допускается обычный бетонный пол и даже асфальт. Главное условие – темная окраска напольного покрытия.

Кухня "лофт" прекрасно подойдет для любителей больших светлых помещений с минимальной нагрузкой элементами интерьера.

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