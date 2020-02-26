5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото

Делая ремонт на кухне своими руками, довольно часто результат не оправдывает ожиданий. Однако, избежать ошибок во время ремонта можно после изучения общеизвестных правил. Какие ошибки чаще всего допускают при ремонте кухни – читайте в нашем материале.

Ремонт на кухне для семьи часто является предметом ссор и большим стрессом.

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5 самых распространенных ошибок при ремонте кухни

Неудачное напольное покрытие



Плитка является самым практичным вариантом для кухни / фото: Pobudova

Иногда ради экономии на пол кухни кладут ламинат. Сам факт наличия этого материала на полу кухни –уже плохой вариантом. Однако непрактичным и провальным решением будет сочетание плитки и ламината. Оптимальным решением будет применение только керамической плитки.

Цвет



Сегодня белоснежные кухни достаточно популярны / фото: Woodform

Несмотря на эстетичность белого или угольно-черного дизайна кухни, такие варианты добавят вам настоящих проблем во время уборки. На белой мебели хорошо заметны пятна, а на черной фурнитуре в глаза будут бросаться следы от воды.

Именно поэтому лучше всего использовать комбинации из нескольких цветов при планировании дизайна.

Освещение и электрика



Рабочая зона здесь затемнена / фото: Ariastone

Часто при желании обустроить оригинальный дизайн на кухне мы забываем о важности освещения. Приглушенный свет хорошо подойдет для спальни, однако про яркое освещение рабочих поверхностей стоит подумать заранее.

Розеток с учетом количества предметов стоит устанавливать не менее восьми.

Теплый пол



Заранее определите, где будет стоять мебель / фото: Budivnik

Установка теплого пола является хорошим решением для кухни, ведь там вы проводите много времени. Но стоит учесть, что под мебелью и холодильником подогрев не только не принесет пользы, но и может повредить технику и фурнитуру.

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Неудобное расположение техники



Микроволновая печь над газовой плитой – плохой вариант / фото: Comfy

Перед ремонтом примите во внимание, что кухонная техника не может располагаться на уровне груди или головы. Оптимальным решением станет уровень пояса взрослого человека. В таком случае использование кухни будет приятным для всех жителей дома.

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