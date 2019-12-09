Дизайн однокомнатной хрущевки – как правильно использовать ограниченное пространство

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Важно не перегружать пространство лишними элементами / Interior design

Украинские города пестрят маленькими и неудобными хрущевками. Часто такие квартиры однокомнатные и слишком неудобные для жизни. Как превратить ограниченное пространство однокомнатной хрущевки в удобное современное жилье с необходимой мебелью – в нашем материале.

Существует немало способов визуально расширить хрущевку. Не забывайте, что в маленьких квартирах все должно быть на своих местах.

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Как эффективно использовать пространство однокомнатной хрущевки?

Пропорции


Используйте маленькую и среднюю мебель / фото: Diesel Forum

Чрезмерно большие предметы мебели станут только проблемой для маленькой комнаты; огромные картины будут казаться еще большими, чем они есть на самом деле.

Идеальным вариантом в интерьере однокомнатной хрущевки будут предметы среднего размера. Значительные различия в пропорциях будут выглядеть нелепо, также это банально неудобно. Например, огромный обеденный стол рядом с маленьким диваном будет выглядеть нелепо.

Если у вас большая семья, то лучше использовать раскладные стол или кровать.

Переосмысление функций

Одна комната может выполнять одновременно различные функции – спальни, кабинета и гостиной. В этом случае желательно зонировать пространство.

Зоны можно разделить визуально (с помощью цвета, различных материалов, освещения) или с использованием легких перегородок или ширм.

Как визуально увеличить комнату?


Освещение по периметру визуально расширяет комнату / фото: Сегодня

  • лучшим цветом для потолков при оформлении интерьера однокомнатной хрущевки будет белоснежный;
  • можно забыть о многоуровневом потолке, а также различных вариантах декоративной отделки, рисунке;
  • клеить обои нужно до самого потолка, тогда он будет казаться выше;
  • также можно сделать дополнительное освещение потолка по периметру комнаты;
  • хорошим вариантом будет натяжной потолок;
  • подойдет также зеркальный потолок, однако такой вариант не всем понравится.

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Какую мебель выбрать?


Зонирование придаст комфорт вашей квартире / фото: Pinterest

  • многофункциональность – главная черта всей мебели маленькой хрущевки;
  • все должно быть как можно легче, избегайте массивных кресел, шкафов или кроватей;
  • эффективно используйте площади. Телевизор или вазоны лучше повесить на стену.
  • забудьте о коврах на стенах, покрывалах, больших подушках. Все должно быть легким и небольшим;
  • минимализм – ваш лучший вариант для оформления дизайна в хрущевке.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Ремонт Дизайн Гостинная Спальня Идеи для интерьера
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5 декабря
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