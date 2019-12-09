Дизайн однокомнатной хрущевки – как правильно использовать ограниченное пространство
Украинские города пестрят маленькими и неудобными хрущевками. Часто такие квартиры однокомнатные и слишком неудобные для жизни. Как превратить ограниченное пространство однокомнатной хрущевки в удобное современное жилье с необходимой мебелью – в нашем материале.
Существует немало способов визуально расширить хрущевку. Не забывайте, что в маленьких квартирах все должно быть на своих местах.
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Как эффективно использовать пространство однокомнатной хрущевки?
Пропорции
Используйте маленькую и среднюю мебель / фото: Diesel Forum
Чрезмерно большие предметы мебели станут только проблемой для маленькой комнаты; огромные картины будут казаться еще большими, чем они есть на самом деле.
Идеальным вариантом в интерьере однокомнатной хрущевки будут предметы среднего размера. Значительные различия в пропорциях будут выглядеть нелепо, также это банально неудобно. Например, огромный обеденный стол рядом с маленьким диваном будет выглядеть нелепо.
Если у вас большая семья, то лучше использовать раскладные стол или кровать.
Переосмысление функций
Одна комната может выполнять одновременно различные функции – спальни, кабинета и гостиной. В этом случае желательно зонировать пространство.
Зоны можно разделить визуально (с помощью цвета, различных материалов, освещения) или с использованием легких перегородок или ширм.
Как визуально увеличить комнату?
Освещение по периметру визуально расширяет комнату / фото: Сегодня
- лучшим цветом для потолков при оформлении интерьера однокомнатной хрущевки будет белоснежный;
- можно забыть о многоуровневом потолке, а также различных вариантах декоративной отделки, рисунке;
- клеить обои нужно до самого потолка, тогда он будет казаться выше;
- также можно сделать дополнительное освещение потолка по периметру комнаты;
- хорошим вариантом будет натяжной потолок;
- подойдет также зеркальный потолок, однако такой вариант не всем понравится.
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Какую мебель выбрать?
Зонирование придаст комфорт вашей квартире / фото: Pinterest
- многофункциональность – главная черта всей мебели маленькой хрущевки;
- все должно быть как можно легче, избегайте массивных кресел, шкафов или кроватей;
- эффективно используйте площади. Телевизор или вазоны лучше повесить на стену.
- забудьте о коврах на стенах, покрывалах, больших подушках. Все должно быть легким и небольшим;
- минимализм – ваш лучший вариант для оформления дизайна в хрущевке.
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