Шкафы-купе: виды и механизм движения дверей

Благодаря своей вместительности и практичности шкафы-купе завоевывают все больше поклонников. Какие существуют виды шкафов-купе и механизм движения дверей выбрать – читайте в материале.

Современные модели уже давно не ограничиваются классическими вариантами. Сегодня можно выбрать материал, вид шкафа и даже принцип движения дверей.

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Виды шкафов-купе

Встроенная модель

Встроенные шкафы пользуются популярностью среди жителей городов / фото: Мебель для вас

Если в вашей квартире мало свободного пространства, то встроенный в стену шкаф – лучший вариант. К тому же, по словам экспертов, шкафы-купе в стене дают эффектный минимализм в дизайне, что позволяет обустроить помещение полным комплектом мебели, не перегружая интерьер.

Однако, легко передвинуть шкаф в другой угол комнаты в таком случае уже не получится.

Корпусная модель

Подходит для просторных комнат / фото: Мебель для вас

Такие шкафы не слишком просторные, но тоже неплохо дополняют интерьер. Большим плюсом является возможность переставить ее в любой момент в другую часть комнаты.

Также такая модель обычно дешевле встроенных аналогов.

Механизм движения дверей

Роликовая система



Такой механизм является дешевым и доступным для всех / фото: СтройСов

Этот способ работает вследствие движения роликов (к ним прикреплены двери), по металлической раме. Роликовая система дешевая и распространенная.

Большим минусом такого вида является его ненадежность. Ролики часто "слетают с рамы. К тому же пластину надо постоянно убирать, потому что даже мелкий мусор мешает передвижению роликов.

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Рельсовая система



Мусор не может попасть внутрь / фото: Castorama

При таком механизме ролики закреплены на монорельсе. Благодаря специальной конструкции такие системы являются более надежными, поскольку предотвращают заклинивание роликов и попадание мусора в механизм.

Минусом этого механизма является лишь его цена.

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