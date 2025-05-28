Ви про це не здогадувались: 4 речі, які миттєво роблять дім застарілим

У гонитві за трендами ми часто забуваємо, що справжня сучасність – це не вишуканий ремонт, а вміння жити в просторі, який відображає нас. Дизайнерка Некея МакСвейн переконана: дім має застарілий вигляд не через старі меблі, а через брак змін і особистого підходу.

Експертка назвала чотири неочевидні речі, які можуть зістарити оселю, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Типові планування від забудовника

Прагнення до вічної актуальності в новому будинку може позбавити вас сну. Замість того, щоб гнатися за трендами, змінюйте планування осмислено, додаючи унікальні елементи.

Забудовники створюють проєкти на основі поточних трендів і з міркувань ефективного будівництва – не обов'язково виходячи з інтересів чи цінностей майбутніх мешканців. Якщо ви заздалегідь подумаєте про власні потреби й адаптуєте планування під себе, ваш дім буде матиме більш живий і персоналізований вигляд.

Розташування меблів, яке не змінюється з часом

Оселя має відображати ваші потреби, а вони з роками змінюються. Меблі, які роками стоять на одному місці, здаються нудними не тільки для гостей — найімовірніше, вони вже не відповідають і вашому способу життя.

"Можливо, зараз у вас період, коли вам потрібно більше сонця — тоді пересуньте диван ближче до вікна. Або, наприклад, після розлучення друга тумбочка з вашої спальні може стати кавовим столиком у вітальні", – пояснює МакСвейн.

Якщо ви сприйматимете оселю як гнучкий, адаптивний простір, вона ніколи не матиме застарілий вигляд. "Саме еволюція простору створює вічну актуальність", – каже дизайнерка.

Незмінне розташування меблів зістарює простір / Фото Pexels

Низькоякісні меблі

Створити позачасовий інтер'єр із речами, які швидко ламаються, дуже складно. Виробники дешевих меблів не зацікавлені у створенні довговічних і універсальних виробів.

Так, якісні речі зазвичай коштують дорожче. Але, якщо у вас вистачить терпіння шукати їх на вторинному ринку, можна знайти добре зроблені меблі за доступними цінами.

Брак особистих деталей

Нічого не має більш нудніший вигляд, ніж будинок без індивідуальності. Якщо все довкола – нове, куплене в магазині та виготовлене на конвеєрі, дім нагадуватиме ілюстрацію з каталогу. Додайте "знаки життя": котячий будиночок, дитячі малюнки, речі з вашої культури – усе це зробить простір динамічним.

МакСвейн, яка використовує африканські мотиви у своїх проєктах, переконана: культурні елементи – ключ до свіжості інтер'єру.