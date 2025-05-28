Експертка назвала чотири неочевидні речі, які можуть зістарити оселю, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Прагнення до вічної актуальності в новому будинку може позбавити вас сну. Замість того, щоб гнатися за трендами, змінюйте планування осмислено, додаючи унікальні елементи.

Забудовники створюють проєкти на основі поточних трендів і з міркувань ефективного будівництва – не обов'язково виходячи з інтересів чи цінностей майбутніх мешканців. Якщо ви заздалегідь подумаєте про власні потреби й адаптуєте планування під себе, ваш дім буде матиме більш живий і персоналізований вигляд.

Оселя має відображати ваші потреби, а вони з роками змінюються. Меблі, які роками стоять на одному місці, здаються нудними не тільки для гостей — найімовірніше, вони вже не відповідають і вашому способу життя.

"Можливо, зараз у вас період, коли вам потрібно більше сонця — тоді пересуньте диван ближче до вікна. Або, наприклад, після розлучення друга тумбочка з вашої спальні може стати кавовим столиком у вітальні", – пояснює МакСвейн.

Якщо ви сприйматимете оселю як гнучкий, адаптивний простір, вона ніколи не матиме застарілий вигляд. "Саме еволюція простору створює вічну актуальність", – каже дизайнерка.

чому дім виглядає застарілим

Незмінне розташування меблів зістарює простір / Фото Pexels

Створити позачасовий інтер'єр із речами, які швидко ламаються, дуже складно. Виробники дешевих меблів не зацікавлені у створенні довговічних і універсальних виробів.

Так, якісні речі зазвичай коштують дорожче. Але, якщо у вас вистачить терпіння шукати їх на вторинному ринку, можна знайти добре зроблені меблі за доступними цінами.

Нічого не має більш нудніший вигляд, ніж будинок без індивідуальності. Якщо все довкола – нове, куплене в магазині та виготовлене на конвеєрі, дім нагадуватиме ілюстрацію з каталогу. Додайте "знаки життя": котячий будиночок, дитячі малюнки, речі з вашої культури – усе це зробить простір динамічним.

МакСвейн, яка використовує африканські мотиви у своїх проєктах, переконана: культурні елементи – ключ до свіжості інтер'єру.