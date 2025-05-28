Эксперт назвала четыре неочевидные вещи, которые могут состарить дом, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Смотрите также 3 ретро-цвета для спальни снова в моде - как их осовременить

Типичные планировки от застройщика

Стремление к вечной актуальности в новом доме может лишить вас сна. Вместо того, чтобы гнаться за трендами, меняйте планировку осмысленно, добавляя уникальные элементы.

Застройщики создают проекты на основе текущих трендов и из соображений эффективного строительства – не обязательно исходя из интересов или ценностей будущих жителей. Если вы заранее подумаете о собственных потребностях и адаптируете планировку под себя, ваш дом будет иметь более живой и персонализированный вид.

Расположение мебели, которое не меняется со временем

Дом должен отражать ваши потребности, а они с годами меняются. Мебель, которая годами стоит на одном месте, кажется скучной не только для гостей - скорее всего, она уже не соответствует и вашему образу жизни.

"Возможно, сейчас у вас период, когда вам нужно больше солнца - тогда передвиньте диван ближе к окну. Или, например, после развода вторая тумбочка из вашей спальни может стать кофейным столиком в гостиной", – объясняет МакСвейн.

Если вы будете воспринимать дом как гибкое, адаптивное пространство, он никогда не будет иметь устаревший вид. "Именно эволюция пространства создает вечную актуальность", – говорит дизайнер.

Неизменное расположение мебели старит пространство / Фото Pexels

Низкокачественная мебель

Создать вневременной интерьер с вещами, которые быстро ломаются, очень сложно. Производители дешевой мебели не заинтересованы в создании долговечных и универсальных изделий.

Да, качественные вещи обычно стоят дороже. Но, если у вас хватит терпения искать их на вторичном рынке, можно найти хорошо сделанную мебель по доступным ценам.

Нехватка личных деталей

Ничего не выглядит более скучнее, чем дом без индивидуальности. Если все вокруг – новое, купленное в магазине и изготовленное на конвейере, дом будет напоминать иллюстрацию из каталога. Добавьте "знаки жизни": кошачий домик, детские рисунки, вещи из вашей культуры – все это сделает пространство динамичным.

МакСвейн, которая использует африканские мотивы в своих проектах, убеждена: культурные элементы – ключ к свежести интерьера.