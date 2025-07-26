7 популярних кімнатних рослин, які не слід заводити тим, хто має дітей і тварин
- Кімнатні рослини, такі як монстера, спатифілум, каучуконос і сансев'єра, містять токсини, небезпечні для дітей і тварин.
- Рослини, такі як заміокулькас, англійський плющ і алое вера, можуть викликати подразнення шкіри, блювоту та інші негативні ефекти при контакті або вживанні.
Кімнатні рослини мають чимало переваг: вони очищають повітря, знижують рівень стресу та просто додають приємної зелені. Але якщо у вас є маленькі діти або домашні улюбленці – неправильний вибір рослини може завдати серйозної шкоди.
Якщо ви планували прикрасити оселю новими рослинами або у вас росте малюк чи грайливий кіт чи пес, ось кімнатні рослини, яких варто уникати, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.
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Про купівлю яких рослин варто подумати двічі?
Монстера
Одна з найпопулярніших рослин для дому, монстера – не найкращий вибір для власників тварин. Вона містить нерозчинні оксалати кальцію, які можуть спричинити набряк тканин у ротовій порожнині тварин.
Коти мають підвищений ризик, бо часто облизують предмети в оселі. На щастя, більшість котів відлякує неприємний смак, тому вони зазвичай не з'їдають достатньо для тяжких наслідків. Але навіть без фатальних наслідків, набряк дихальних шляхів і біль – дуже ймовірні. Інші можливі побічні ефекти – блювота.
Спатифілум (мирна лілія)
Багатьом відомо, що лілії отруйні для котів, але мирна лілія також може бути небезпечною для собак і дітей. Як і монстера, вона містить оксалати кальцію.
Хоча у собак зазвичай вища стійкість до токсинів, для котів лілії можуть бути смертельно небезпечними – вони викликають гостру ниркову недостатність. Навіть якщо мирна лілія красива – краще уникати її в оселі з дітьми або тваринами.
Каучуконос
Ще одна дуже поширена кімнатна рослина. Вона отруйна і для тварин, і для дітей.
Її молочний сік – подразник шкіри, липкий і може спричинити блювоту при потраплянні всередину.
Сансев'єра (щучий хвіст)
Сансев'єра називається ще "тещиним язиком" / Фото Future PLC
Ця рослина витривала і не потребує особливого догляду, але якщо у вас є тварини, краще її уникати. Сансев'єра містить сапоніни – речовини, які порушують клітинні мембрани.
Сапоніни можуть викликати:
- запалення;
- нудоту;
- блювоту;
- діарею;
- подразнення шлунково-кишкового тракту;
Заміокулькас (ZZ-рослина)
Цю рослину не лише потрібно обережно доглядати дорослим, але й уникати її в домівках з дітьми та тваринами. Вона містить оксалати кальцію та сапоніни, які можуть викликати:
- подразнення шкіри
- блювоту
- діарею
- сильне подразнення в ротовій порожнині тварин
Навіть якщо у вас немає дітей чи тварин, рекомендується використовувати рукавички під час догляду.
Англійський плющ
Ця красива рослина легка в догляді, але отруйна при дотику та ковтанні.
У дітей може викликати:
- подразнення шкіри
- висип
- гарячку
- біль у горлі (при проковтуванні ягід)
Якщо ви все ж вирішите завести плющ – тримайте його високо, подалі від дітей.
Алое вера
Попри те, що алое вера має заспокійливі властивості для людей, для тварин вона дуже токсична.
У разі вживання може спричинити:
- блювоту
- діарею
Причиною є антахінонові глікозиди, які стимулюють кишкову перистальтику у тварин. Тому краще повністю прибрати алое з досяжності для котів і собак.