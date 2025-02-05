Їх краще уникати: 3 тренди, які роблять вашу кухню дешевою на вигляд

Хоча з'являється багато кухонних трендів, не всі вони довговічні та мають витончену естетику, бажану для простору, який господарі не планують змінювати надто часто. Певні тенденції можуть повпливати на вигляд вашої кухні та здешевити її.

Тож важливо розібратися, яких кухонних тенденцій слід уникати прямо зараз, щоб ваше приміщення не виглядало дешевим і застарілим лише за кілька місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Яскраво-білі стільниці. Зростаюча популярність яскраво-білих кухонних стільниць, виготовлених переважно з кварцу, пояснюється їхньою здатністю підсилювати яскравість світлого простору. Однак глянцевий блиск цих поверхонь іноді може надати їм штучного та дешевого вигляду.



Яскраво-білі стільниці не найкращий вибір для кухні / Фото Future

Шафа з суцільним фасадом. Незмінна популярність кухонь у скандинавському та мінімалістичному стилях призвела до збільшення використання шаф із закритими фасадами вздовж стін. Такі конструкції безшовні та гладкі, їм бракує ручок, а разом з тим і будь-якої індивідуальності, яка робить простір багатшим і дорожчим.

Фахівці з дизайну радять уникати надмірно простого вигляду без текстури, оскільки він може виглядати плоским і дешевим.



Краще не обирати шафу з суцільним фасадом / Фото Farrow & Ball

Обробка з рифленням. Популярність рифленого оздоблення, особливо на кухонних островах і скляних шафах, ризикує стати надмірною і, як наслідок, втратити свою привабливість. Фахівцям подобається естетика рифлених поверхонь, однак вони побоюються, що це швидкоплинний тренд.