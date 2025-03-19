Дизайнери розвінчали 5 міфів щодо оформлення маленьких кухонь

Є багато "правил" щодо ремонту та оформлення будинку маленьких просторів, зокрема кухонь. Вони буцімто покликані зробити кімнати візуально більшими та менш тісними. Насправді, ці обмеження далеко не завжди є виправданими.

Дизайнери назвали 5 застарілих правил, які варто ігнорувати під час проєктування маленької кухні, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Міфи про оформлення маленьких кухонь

Маленькі кухні повинні уникати яскравих кольорів

Традиційна порада щодо маленьких приміщень – уникати яскравих кольорів, щоб кухня не мала занадто перевантажений вигляд. Втім, фахівці кажуть, що не варто відмовлятися від можливості надати вашій кухні характеру. Яскраві кольори можуть візуально розширити простір. Використання двох відтінків у меблях зробить кухню цікавішою, а різні стилі та текстури додадуть глибини.

Маленька кухня у барвистих відтінках / Фото Future PLC

Правило "робочого трикутника"

Ще одним відомим правилом у дизайні кухонь є "робочий трикутник", згідно з яким холодильник, плита та мийка мають бути розташовані у формі трикутника для максимальної зручності.

Експерти вказують, що цей принцип працює не завжди, особливо для маленьких кухонь вузького або кутового планування. Важливо адаптувати дизайн під доступний простір. Наприклад, якщо робоча поверхня не дозволяє розташувати мийку та плиту на одному боці, не потрібно цього робити – краще обирати рішення, які забезпечать зручність і функціональність.

Правило "робочого трикутника! не є універсальним / Фото Future PLC

"Обов'язковість" верхніх шаф для зберігання

У традиційних кухнях ми звикли бачити як верхні, так і нижні шафи для максимального зберігання. Але нині відкриті полиці стають все більш популярними, і навіть у маленьких кухнях вони можуть бути вигідним рішенням.

Відкриті полиці та багатофункціональні системи зберігання можуть запобігти відчуттю тісноти і водночас "тримають" всі необхідні речі під рукою і на видноті.

Відкриті полиці можуть бути чудовим вибором для маленьких приміщень / Фото Future PLC / Katie Lee

Не встановлюйте острів

Ще одне застаріле правило стосується того, що маленькі кухні не можуть мати острів або півострів. Однак це не завжди так. Острів може виконувати безліч функцій – збільшувати робочу зону, забезпечувати додаткове місце для зберігання, а також слугувати столом або барною зоною.

Кухонні острови можуть пасувати до невеликих просторів / Фото Future PLC

Використовуйте лише нейтральний фартух

Недоречна рекомендація для маленьких кухонь – це використання нейтральних або білих відтінків.

Білий колір робить кухню більш просторою, але іноді він створює відчуття стерильності. Насправді темні відтінки, сміливі візерунки та контрастні текстури можуть додати елегантності та глибини.

Яскравий кухонний фартух або акцентне освітлення можуть привернути увагу вгору, зробивши кухню візуально просторішою. А використання різних матеріалів – таких як дерево, камінь та метал – допоможе створити затишну та стильну атмосферу.

Темні кольори додадуть маленькій кухні "родзинки" / Фото Future PLC/Veronica Rodriguez